Được netizen hỏi thăm chuyện chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng có phản ứng gây bất ngờ: 'Thì chia tay rồi đó'

Thời gian qua, cuộc tình ồn ào của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn từng được công chúng hết sức quan tâm. Cả hai quyết định “đường ai nấy đi” sau 13 năm gắn bó vì cảm thấy “không còn hợp”. Mới đây, trên trang TikTok cá nhân Cát Phượng đăng tải một đoạn clip ngắn đu trend khiến dân tình thích thú. Trong clip, nữ diễn viên đã nhép lại lời hát về việc chia tay trong một bài hát. Đáng chú ý, có tài khoản đã nhắc lại chuyện cô chia tay Kiều Minh Tuấn. Tưởng rằng cô sẽ chọn cách ngó lơ với bình luận này nhưng nữ diễn viên đã có phản ứng đáng chú ý: “Thì chia tay rồi đó”.

Có thể thấy, Cát Phượng thoải mái khi nhắc về chuyện chia tay trong quá khứ. Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên đề cập đến chuyện này. Trước đó, thi thoảng nữ diễn viên vẫn đề cập đến chuyện này mỗi khi được fan hỏi. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay trong văn minh khiến nhiều người nể phục.

Cát Phượng thoải mái khi nhắc về chuyện chia tay trong quá khứ - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Cát Phượng nghẹn ngào tâm sự Kiều Minh Tuấn chính là người chủ động nói lời chia tay với lý do là: "Dừng lại thì tôi hỏi lý do, anh ấy nói không hợp. Tôi mắc cười, tôi nói 12 năm mà nói tiếng "không hợp" thì nó bị mắc cười quá. Ví dụ bạn bè thân nhau mà chơi không hợp, mình cố gắng cầm cự lắm cũng tới 2-3 năm thôi. Tình yêu thì tôi cho là cố gắng lắm cũng 5 năm. Còn đây 12 năm mà nói tiếng “không hợp” tôi thấy cũng hơi lạ lùng".



Hậu chia tay, Cát Phượng vẫn vui vẻ, hạnh phúc và yêu bản thân hơn khi được tận hưởng cuộc sống một mình - Ảnh minh họa: Internet

Cát Phượng cũng chia sẻ cô hiện vẫn vui vẻ, hạnh phúc và yêu bản thân hơn khi được tận hưởng cuộc sống một mình. Ai cũng công nhận rằng sau chia tay nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc: “Nhờ Kiều Minh Tuấn muốn dừng lại và 8 tháng sau, tôi phát hiện mình yêu một người. Người đó không ai khác chính là bản thân. Tôi biết yêu bản thân, biết làm đẹp và lao vào kinh doanh”.