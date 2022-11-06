Hot: Ca sĩ Mỹ Tâm quỳ trên sân khấu, cúi rạp người trước hàng ngàn người hâm mộ, chuyện gì đây?

Sau hơn 1 năm phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, Mỹ Tâm cũng đã chính thức mang liveshow Tri Âm đến với khán giả ở Hà Nội vào tối 5/11 sắp tới. Trước đó, cũng tại SVĐ Mỹ Đình, Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện liveshow Yesterday & Now. Và sau gần 20 năm, cô chính thức trở lại với Tri Âm để tri ân các khán giả của mình.

Mỹ Tâm chính thức mang liveshow Tri Âm đến với khán giả ở Hà Nội vào tối 5/11 - Ảnh: Internet

Đúng như tên gọi của liveshow mang tên “Tri Âm”, xuyên suốt hơn 3 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm dẫn dắt người xem, trong đó đa số là những người đã đồng hành với nữ ca sĩ trong âm nhạc, đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau bằng âm nhạc với những ca khúc gắn liền cùng cô trong sự nghiệp của mình. Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi xem lại chặng hành trình của nữ ca sĩ trong những ngày đầu đi hát với ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như “Cây đàn sinh viên”, “Hai mươi”, “Nhé anh”, “Đôi cánh tình yêu”, “Họa mi tóc nâu”, “Hát với dòng sông”, “Giấc mơ tình yêu”, “Ước gì”…