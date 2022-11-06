Hot: Ca sĩ Mỹ Tâm quỳ trên sân khấu, cúi rạp người trước hàng ngàn người hâm mộ, chuyện gì đây?

Tình cảm của khán giả dành cho Mỹ Tâm là thứ khiến cô trở nên đầy cảm xúc.
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Sau hơn 1 năm phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, Mỹ Tâm cũng đã chính thức mang liveshow Tri Âm đến với khán giả ở Hà Nội vào tối 5/11 sắp tới. Trước đó, cũng tại SVĐ Mỹ Đình, Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam đầu tiên thực hiện liveshow Yesterday & Now. Và sau gần 20 năm, cô chính thức trở lại với Tri Âm để tri ân các khán giả của mình.
Đúng như tên gọi của liveshow mang tên “Tri Âm”, xuyên suốt hơn 3 giờ đồng hồ, Mỹ Tâm dẫn dắt người xem, trong đó đa số là những người đã đồng hành với nữ ca sĩ trong âm nhạc, đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau bằng âm nhạc với những ca khúc gắn liền cùng cô trong sự nghiệp của mình. Nhiều khán giả đã rơi nước mắt khi xem lại chặng hành trình của nữ ca sĩ trong những ngày đầu đi hát với ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như “Cây đàn sinh viên”, “Hai mươi”, “Nhé anh”, “Đôi cánh tình yêu”, “Họa mi tóc nâu”, “Hát với dòng sông”, “Giấc mơ tình yêu”, “Ước gì”…
Mỹ Tâm cũng không ít lần bày tỏ sự xúc động với sự có mặt của khán giả tại sân vận động Mỹ Đình. Khi chứng kiến tình cảm cùng màn hò reo nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ dành cho mình, "họa mi tóc nâu" không thể kiềm chế những giọt nước mắt hạnh phúc và quỳ cảm ơn khán giả ngay trên sân khấu. Cô sau đó cũng bật mí rằng trong hơn 20 năm đi hát, cô chưa từng kêu gọi khán giả bật flash. Tuy vậy, hôm nay, cô lại mong muốn làm điều này vì muốn thấy được những đốm sáng đầy tình cảm từ những người mà cô gọi là Tri Âm.
Đồng thời Mỹ Tâm cảm ơn thời tiết đã ủng hộ để liveshow diễn ra thuận lợi, đông đảo khán giả đã bên cô trong vòng 18 năm qua. Nữ ca sĩ còn cho biết thời gian tới cô sẽ bùng nổ hơn nữa. Gia đình, họ hàng của người đẹp đã ra Hà Nội để tham gia liveshow Tri Âm và ủng hộ nữ ca sĩ khi cô đạt cột mốc mới trong sự nghiệp ca hát.
Trên sân khấu Mỹ Tâm có phong thái biểu diễn tự tin cùng nguồn năng lượng tích cực của nữ ca sĩ đã lan tỏa vô cùng mạnh mẽ tới tất cả khán giả đang có mặt ở sân vận động Mỹ Đình đêm nay. Trước đó, ngay trong đêm mở bán vé đầu tiên, hàng ngàn khán giả đã phải thức đêm để săn mua hết 10.000 vé của liveshow tại Hà Nội trong một giờ đồng hồ, khiến hệ thống gần như tê liệt.