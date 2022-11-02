Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh

Hậu trường 02/11/2022 10:03

Ở tuổi 32, Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều người trầm trồ với khối tài sản khủng.

Ninh Dương Lan Ngọc được biết đến là nữ diễn viên trẻ của màn ảnh Việt. Cô là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao về diễn xuất khi góp mặt trong các dự án điện ảnh, truyền hình lớn với doanh thu phòng vé lên đến trăm tỷ. Không chỉ sự nghiệp diễn xuất còn lên hương mà nữ diễn viên còn tham gia nhiều show truyền hình. Với tình cách hài hước, nhí nhảnh cùng sự lăn xả của mình, Ninh Dương Lan Ngọc được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh - Ảnh 1
Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân được đánh giá cao về diễn xuất khi góp mặt trong các dự án điện ảnh, truyền hình lớn - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh ngôi biệt thự trên bản thiết kế 3D. Thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. "Đầu tháng cho em bé lên sóng. Cảm ơn team, xong dự án nghe nói hủy follow chị Ngọc hết trơn, vì 'chị khó quá", nữ diễn viên hài hước viết kèm. 

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh - Ảnh 2
Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh ngôi biệt thự trên bản thiết kế 3D - Ảnh: FBNV
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh - Ảnh 3
Dù không tiết lộ giá trị căn nhà, nhưng nhìn những hình ảnh do chính người đẹp đăng tải, có thể thấy, biệt thự có giá trị thuộc dạng khủng - Ảnh: FBNV

Dù không tiết lộ giá trị căn nhà, nhưng nhìn những hình ảnh do chính người đẹp đăng tải, có thể thấy, biệt thự có giá trị thuộc dạng khủng. Theo quan sát, biệt thự mới của mỹ nhân 9X nằm ở vị trí đắc địa với 2 mặt tiền rộng rãi. Biệt thự của cô được thiết kế theo không gian mở, phủ đầy cây xanh tươi mát. Nhà mới của Ninh Dương Lan Ngọc được thiết kế 4 tầng lầu, hiện đại, thoáng đãng với nhiều cây xanh được bố trí xen kẽ. Đây được xem là thành quả xứng đáng cho những năm tháng lao động miệt mài của nữ diễn viên.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh - Ảnh 4
Ninh Dương Lan Ngọc từng khoe hình ảnh căn biệt thự đang được thi công - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc đã khoe hình ảnh căn biệt thự đang được thi công. Dù đang trong quá trình hoàn thiện, song những chi tiết của căn nhà cho thấy không gian sống rộng lớn, có chi phí đắt đỏ.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh - Ảnh 5
Nữ diễn viên tậu cho mình xế hộp sang chảnh, nhiều món đồ hiệu đắt đỏ - Ảnh: Internet
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh - Ảnh 6
Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh - Ảnh 7
Đây được xem là thành quả xứng đáng cho những năm tháng lao động miệt mài của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc hiện sở hữu danh tiếng và khối tài sản khủng. Nữ diễn viên tậu cho mình xế hộp sang chảnh, nhiều món đồ hiệu đắt đỏ. Ninh Dương Lan Ngọc cũng rất hiếu thảo khi thường xuyên đưa gia đình đi du lịch.

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Từ khóa:   Ninh Dương Lan Ngọc Biệt thự Tài sản kếch xù

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