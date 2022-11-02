Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ căn biệt thự 'khủng', có 2 mặt tiền sang chảnh

Ninh Dương Lan Ngọc được biết đến là nữ diễn viên trẻ của màn ảnh Việt. Cô là một trong những mỹ nhân được đánh giá cao về diễn xuất khi góp mặt trong các dự án điện ảnh, truyền hình lớn với doanh thu phòng vé lên đến trăm tỷ. Không chỉ sự nghiệp diễn xuất còn lên hương mà nữ diễn viên còn tham gia nhiều show truyền hình. Với tình cách hài hước, nhí nhảnh cùng sự lăn xả của mình, Ninh Dương Lan Ngọc được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.



Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân được đánh giá cao về diễn xuất khi góp mặt trong các dự án điện ảnh, truyền hình lớn - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh ngôi biệt thự trên bản thiết kế 3D. Thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. "Đầu tháng cho em bé lên sóng. Cảm ơn team, xong dự án nghe nói hủy follow chị Ngọc hết trơn, vì 'chị khó quá", nữ diễn viên hài hước viết kèm.