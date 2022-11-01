Một thí sinh Top 5 Miss Grand International 2022 bị tố 'mượn' bài phát biểu

Hậu trường 01/11/2022 21:00

Mới đây, Hoa hậu Marit Beets đại diện của Miss Grand Netherlands đã tiết lộ một thí sinh đã sao chép bài phát biểu của cô trong đêm chung kết Miss Grand International 2022.

Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 vừa diễn ra ở Indonesia. Kết quả chung cuộc, cô gái đến từ Brazil Isabella Menin được trao ngôi vị cao nhất. Các cô gái khác lọt Top 5 gồm Mariana Beckova từ Cộng hòa Séc, Luiseth Materán từ Venezuela, Andina Julie từ Indonesia, Engfa Waraha của Thái Lan.

Một thí sinh Top 5 Miss Grand International 2022 bị tố 'mượn' bài phát biểu - Ảnh 1
Dù đã khép lại được 1 tuần, song dư âm Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - vẫn còn cho tới hiện tại - Ảnh: Internet

Đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại, nhưng những ồn ào xoay quanh cuộc thi này đến hiện tại vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Fan beauty lần lượt thay nhau bốc những điểm "bất thường" tại cuộc thi. Mới đây, Miss Grand Hà Lan 2022 đã bất ngờ tiết lộ một bí mật rằng một trong những mỹ nhân lọt vào Top 5 chung cuộc đã "copy" bài ứng xử của cô khi người đẹp này trình bày trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho đêm chung kết. 

Một thí sinh Top 5 Miss Grand International 2022 bị tố 'mượn' bài phát biểu - Ảnh 2
Đại diện Hà Lan tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - Marit Beets - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi đang thực hiện Q&A cùng fan trên Instagram, người đẹp nhận được câu hỏi: "If you were on the top 5, what would you answer that Q&A session?" (tạm dịch: Nếu bạn nằm trong top 5, bạn sẽ trả lời phần Hỏi & Đáp đó là gì?).

Một thí sinh Top 5 Miss Grand International 2022 bị tố 'mượn' bài phát biểu - Ảnh 3
Marit Beets tiết lộ một thí sinh trong top 5 đã copy câu trả lời của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp trả câu hỏi, Hoa hậu Marit Beets chia sẻ: "Well that's a funny question because one of the top 5 contestants copied my speech that I gave during rehearsals. But it's fine! At least people heard it" (tạm dịch: Chà, đó là một câu hỏi hài hước vì một thí sinh trong top 5 đã sao chép bài phát biểu của tôi mà tôi đã đưa ra trong buổi diễn tập. Nhưng mà nó ổn! Ít nhất mọi người đã nghe nó).

Tuy nhiên, danh tính người đã sao chép ý tưởng bài thuyết trình của Miss Gradnd Hà Lan 2022 không được tiết lộ khiến nhiều người phải tò mò. Ngay sau khi Marit Beets trả lời thì ngay lập tức đoạn story này đã nhận được sự chú ý của netizen, không ít người đã "đoán già đoán non" về người đã "mượn" bài phát biểu của nàng hậu Marit Beets, và người được gọi tên nhiều nhất chính là Engfa Waraha và Andina Julie vì cả hai đều là những người đẹp có khả năng ngôn ngữ kém nổi trội hơn so với 3 đại diện còn lại. 

Một thí sinh Top 5 Miss Grand International 2022 bị tố 'mượn' bài phát biểu - Ảnh 4
Dân mạng đang đoán già đoán non về nhân vật top 5 "ăn cắp chất xám" của đại diện Hà Lan - Ảnh: Internet

Hiện tại những ồn ào xoay quanh cuộc thi Miss Grand International 2022 dự đoán là chưa dừng lại trong thời gian ngắn. Đại đa số mọi người đều tỏ ra "ngán ngẩm" và thất vọng với lần tổ chức này của cuộc thi. 

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