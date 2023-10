Một thí sinh Top 5 Miss Grand International 2022 bị tố 'mượn' bài phát biểu

Đại diện Hà Lan tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - Marit Beets - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi đang thực hiện Q&A cùng fan trên Instagram, người đẹp nhận được câu hỏi: "If you were on the top 5, what would you answer that Q&A session?" (tạm dịch: Nếu bạn nằm trong top 5, bạn sẽ trả lời phần Hỏi & Đáp đó là gì?).

Marit Beets tiết lộ một thí sinh trong top 5 đã copy câu trả lời của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Đáp trả câu hỏi, Hoa hậu Marit Beets chia sẻ: "Well that's a funny question because one of the top 5 contestants copied my speech that I gave during rehearsals. But it's fine! At least people heard it" (tạm dịch: Chà, đó là một câu hỏi hài hước vì một thí sinh trong top 5 đã sao chép bài phát biểu của tôi mà tôi đã đưa ra trong buổi diễn tập. Nhưng mà nó ổn! Ít nhất mọi người đã nghe nó).