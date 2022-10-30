Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về cuộc sống đảo lộn, sau khi về làm dâu hào môn

Hậu trường 30/10/2022 09:58

Đỗ Mỹ Linh vừa có chia sẻ đầu tiên sau 4 ngày mới 'về chung một nhà' cùng chồng thiếu gia tại một sự kiện ở Hà Nội.

Sau đám cưới bạc tỷ vừa diễn ra tối 23/10, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trở thành nàng dâu hào môn nhà bầu Hiển. Đám cưới gây chú ý không chỉ bởi nhan sắc của một hoa hậu mà còn bởi tài năng của một chủ tịch CLB bóng đá, cũng như gia thế lừng lẫy của gia đình bầu Hiển.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về cuộc sống đảo lộn, sau khi về làm dâu hào môn - Ảnh 1
Lễ cưới của Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang hôm 23/10 - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tổ chức đám cưới, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh không đi trăng mật mà được bắt gặp tham gia sự kiện tại Hà Nội. Ngay lập tức nàng hậu trở thành tâm điểm của sự chú ý sau khi đặt chân vào làm dâu nhà hào môn được 4 ngày. Tại đây, nàng Hậu đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hôn nhân của mình.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về cuộc sống đảo lộn, sau khi về làm dâu hào môn - Ảnh 2
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về cuộc sống đảo lộn, sau khi về làm dâu hào môn - Ảnh 3
Ngay sau khi tổ chức đám cưới, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được bắt gặp tham gia sự kiện tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh đã có chia sẻ bất ngờ: "Cuộc sống em đang đảo lộn một tí, em vẫn đang cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về cuộc sống đảo lộn, sau khi về làm dâu hào môn - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh cho biết cuộc sống cô nàng đảo lộn sau khi về nhà chồng - Ảnh: Internet
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về cuộc sống đảo lộn, sau khi về làm dâu hào môn - Ảnh 5

Chia sẻ này đã khiến nhiều khán giả bật cười bởi có lẽ, việc thích nghi khi chuyển từ cuộc sống độc thân sang cuộc sống của một người vợ, một người phụ nữ có trách nhiệm với tổ ấm của mình là điều không hề dễ dàng. 

Đỗ Mỹ Linh và chồng quan nhau hai năm qua một người bạn. Mối quan hệ của cặp đôi được giấu kín thuở mới yêu và đầu năm nay họ mới công khai. Vào tháng 7 vừa qua, nàng hậu nhận lời cầu hôn của ông xã vì thấy đúng người và đúng thời điểm. Tháng 9, cặp đôi đi nước ngoài chụp ảnh cưới. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiết lộ về cuộc sống đảo lộn, sau khi về làm dâu hào môn - Ảnh 6

Cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân vì nhận thấy rõ tình yêu dành cho nhau là thật lòng, không phải vì tài tài hay gia thế. Những nét tương đồng về truyền thống và văn hóa gia đình là sợi dây giúp hai người này càng gắn kết hơn. Qua quá trình gắn bó, họ nhận thấy có nhiều sự đồng điệu về cả suy nghĩ và hành động.

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