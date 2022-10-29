Mừng sinh nhật, MC Thu Hoài tiết lộ giới tính con đầu lòng với chồng đại gia

Hậu trường 29/10/2022 20:56

Không còn giấu giếm, Thu Hoài cho biết, cô đang mang thai bé trai.

Sau gần 2 năm lấy chồng, mới đây MC Thu Hoài được cho đã mang thai con đầu lòng cho CEO Nguyễn Nghiêm Hoài Nam. Mới đây, nhân dịp bước sang tuổi mới MC Thu Hoài đã ngầm khéo léo công khai giới tính con đầu lòng của mình trên trang cá nhân. Đồng thời nhan sắc của người đẹp khi ở những tháng giữa thai kỳ nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè thân thiết.

Mừng sinh nhật, MC Thu Hoài tiết lộ giới tính con đầu lòng với chồng đại gia - Ảnh 1
Thu Hoài mang thai một bé trai - Ảnh: FBNV
Mừng sinh nhật, MC Thu Hoài tiết lộ giới tính con đầu lòng với chồng đại gia - Ảnh 2
Thu Hoài và ông xã đang vô cùng trông ngóng ngày nhóc tỳ chào đời - Ảnh: FBNV

Ngoài khoảnh khắc ngọt ngào trên, cô còn không quên nhắn nhủ tới bản thân: "Sinh nhật năm nay tôi có tới hai người đàn ông. Một người bên cạnh và một người trong bụng. Hạnh phúc ở tuổi 32". Qua dòng trạng thái trên, dễ dàng nhận thấy con đầu lòng của nữ MC là một bé trai. Hiện tại Thu Hoài và ông xã đang vô cùng trông ngóng ngày nhóc tỳ chào đời. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp của "mẹ bầu" Thu Hoài và không ngừng để lại bình luận chúc mừng sinh nhật cô.

Mừng sinh nhật, MC Thu Hoài tiết lộ giới tính con đầu lòng với chồng đại gia - Ảnh 3
Thu Hoài công khai mang thai vào tháng 7 vừa qua - Ảnh: FBNV

 

Mừng sinh nhật, MC Thu Hoài tiết lộ giới tính con đầu lòng với chồng đại gia - Ảnh 4
Đông đảo người hâm mộ để lại bình luận chúc mừng - Ảnh: Chụp màn hinh

Trong thời gian qua khi mang thai, Thu Hoài cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh mình trên mạng xã hội. Dù bụng bầu đã khệ nệ nhưng cô vẫn duy trì được nhan sắc rạng rỡ. Được biết, nữ MC rất được ông xã cưng chiều và đồng hành cùng trong hành trình mang thai.

Mừng sinh nhật, MC Thu Hoài tiết lộ giới tính con đầu lòng với chồng đại gia - Ảnh 5
Nữ MC rất được ông xã cưng chiều và đồng hành cùng trong hành trình mang thai - Ảnh: FBNV

Thu Hoài được biết đến là một MC, biên tập viên thể thao. Bên cạnh đó, Thu Hoài còn là một diễn viên qua các bộ phim như Nhà trọ Balanha, Người phán xử, Ghét thì yêu thôi, Mê cung, Mùa hoa tìm lại,... Vào năm 2020, Thu Hoài đã kết hôn với chồng doanh nhân. Đến tháng 7 vừa qua thì nữ MC đã thông báo mang thai con đầu lòng.

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