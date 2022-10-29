Mừng sinh nhật, MC Thu Hoài tiết lộ giới tính con đầu lòng với chồng đại gia

Sau gần 2 năm lấy chồng, mới đây MC Thu Hoài được cho đã mang thai con đầu lòng cho CEO Nguyễn Nghiêm Hoài Nam. Mới đây, nhân dịp bước sang tuổi mới MC Thu Hoài đã ngầm khéo léo công khai giới tính con đầu lòng của mình trên trang cá nhân. Đồng thời nhan sắc của người đẹp khi ở những tháng giữa thai kỳ nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè thân thiết.

Thu Hoài mang thai một bé trai - Ảnh: FBNV

Thu Hoài và ông xã đang vô cùng trông ngóng ngày nhóc tỳ chào đời - Ảnh: FBNV

Ngoài khoảnh khắc ngọt ngào trên, cô còn không quên nhắn nhủ tới bản thân: "Sinh nhật năm nay tôi có tới hai người đàn ông. Một người bên cạnh và một người trong bụng. Hạnh phúc ở tuổi 32". Qua dòng trạng thái trên, dễ dàng nhận thấy con đầu lòng của nữ MC là một bé trai. Hiện tại Thu Hoài và ông xã đang vô cùng trông ngóng ngày nhóc tỳ chào đời. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng không khỏi trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp của "mẹ bầu" Thu Hoài và không ngừng để lại bình luận chúc mừng sinh nhật cô.