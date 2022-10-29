Bị đồn giải nghệ, Hari Won khẳng định 'không quan tâm tin đồn thất thiệt'

Bà xã Trấn Thành chia sẻ cảm nhận của mình trước tin đồn bỏ showbiz Việt về Hàn Quốc sinh sống, ly hôn... do rời Việt Nam lâu ngày.

Thời gian qua, Hari Won và Trấn Thành gặp phải nhiều tin đồn xoay quanh việc hôn nhân tan vỡ Đích thân Trấn Thành cũng lên tiếng bác bỏ các thông tin không hay. Thậm chí có thông tin cho hay Hari Won quay về Hàn và giải nghệ.

Hari Won vướng phải nhiều tin đồn, trong đó có việc giải nghệ về Hàn Quốc sinh sống - Ảnh: Internet Mới đây, xuất hiện trong chương trình quảng bá du lịch cho tỉnh Gyeonggi, bà xã Trấn Thành giới thiệu nhiều địa điểm văn hóa giải trí nổi tiếng ở Gyeonggi đến khán giả. Thông qua chương trình, Hari Won khéo léo truyền tải đến khán giả nhiều nét đẹp về phong cảnh và bản sắc văn hóa của tỉnh Gyeonggi, từ khu vui chơi hoành tráng, làng dân gian cho đến công viên Everland nổi tiếng.

Hari Won về Hàn Quốc thực hiện show quảng bá du lịch - Ảnh: Internet Sự xuất hiện của Hari Won trong chương trình quảng bá du lịch lần này cũng xóa tan tin đồn cô hoàn toàn rút lui khỏi làng giải trí. Trước những thị phi "từ trên trời rơi xuống", Hari Won tiết lộ cô không quá quan tâm hay để ý. “Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình”, Hari Won khẳng định. Nữ ca sĩ được trải nghiệm nhiều thứ mới trong chuyến du lịch - Ảnh: Internet Hari Won sang Hàn Quốc quay show quảng bá du lịch cho tỉnh Gyeonggi vào tháng 9 và ghi hình ở 11 điểm. Việc di chuyển liên tục qua nhiều nơi trong quãng thời ngắn không hề làm cô mệt mỏi. Ngược lại, bà xã Trấn Thành càng hào hứng và còn cảm thấy tiếc vì không thể khám phá hết các điểm du lịch hấp dẫn.

"Tôi rất thích du lịch. Ban đầu, tôi muốn khám phá văn hóa Hàn Quốc sâu hơn thông qua show quảng bá du lịch cho tỉnh Gyeonggi này. Bởi trước đây, khi còn ở Hàn Quốc, tôi không được du lịch nhiều, một phần vì còn nhỏ gia đình không cho phép và phần vì bận rộn công việc. Đến khi quay show, tôi chợt nhận ra là Gyeonggi có quá nhiều chỗ đẹp mà sao lúc ở Hàn Quốc tôi lại không biết", Hari Won chia sẻ. Bà xã Trấn Thành không còn quan tâm tới tin đồn để tập trung cho công việc - Ảnh: Internet Hari Won sinh năm 1985, có bố người Việt và mẹ người Hàn. Sau thời gian làm thực tập sinh trong làng nhạc Kpop, cô sang Việt Nam học tập và hoạt động giải trí trong vai trò ca sĩ, MC, diễn viên. Cô kết hôn với Trấn Thành năm 2016.

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