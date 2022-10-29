Siêu mẫu Hà Anh 'tag thẳng' ông Nawat để chỉ trích: 'Đừng dùng quyền tự do ngôn luận để biện minh'

Phát ngôn của Hà Anh về Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil - đang thu hút sự quan tâm.
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Ngày 28/10, như đã hứa từ trước, siêu mẫu Hà Anh đã thực hiện một livestream để gửi đến ông Nawat về vấn đề Body Shaming (Miệt thị ngoại hình) mà vị chủ tịch này đã nhận về hàng loạt chỉ trích sau khi dành những lời nói khó nghe đến Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.
Chưa dừng lại ở đó, mới đây siêu mẫu sinh năm 1982 tiếp tục quyết "tới công chuyện" với Chủ tịch Miss Grand International bằng cách đăng đàn một story trên trang cá nhân để tiếp tục chỉ trích ông Nawat với nội dung: "Ông không thể dùng quyền tự do ngôn luận để biện minh cho việc công khai miệt thị ngoại hình Thiên Ân. Hãy thử làm điều này với các ứng cử viên đến từ Mỹ hoặc Anh hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để thực hành quyền tự do ngôn luận và xem họ sẽ nói gì. Hãy chỉ xin lỗi!".
Được biết, trong livestream mới nhất của vị chủ tịch Miss Grand đã lý giải rằng ở Thái mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và khi nhắc về Thiên Ân, ông chỉ đang nêu quan điểm riêng. Tuy nhiên, câu nói này đã khiến Hà Anh cảm thấy không hài lòng và lập tức phản bác lại cách hành xử này và cho rằng ông Nawat đang biện minh về việc làm của mình. Đồng thời, cô cũng yêu cầu chủ tịch Miss Grand hãy nói xin lỗi với Thiên Ân.
Sau khi chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 khép lại, ông Chủ tịch có những phát ngôn gây chú ý về Thiên Ân, lý giải việc tại sao đại diện Việt Nam trượt top 10. Theo ông Nawat, Thiên Ân không đáp ứng được tiêu chí hình thể, là thí sinh duy nhất có "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to".
Hiện những chia sẻ của chủ tịch MGI đang tạo nên làn sóng kêu gọi tẩy chay cuộc thi và yêu cầu ông Nawat phải công khai xin lỗi nàng hậu 22 tuổi. Đông đảo người hâm mộ cùng dàn sao đình đám trong làng Vbiz đang đẩy mạnh chiến dịch hashtag #ApologizeToThienAn (Hãy xin lỗi Thiên Ân) và quyết ngăn chặn sự bắt nạt ngôn đối với phụ nữ Việt.