Siêu mẫu Hà Anh 'tag thẳng' ông Nawat để chỉ trích: 'Đừng dùng quyền tự do ngôn luận để biện minh'

Ngày 28/10, như đã hứa từ trước, siêu mẫu Hà Anh đã thực hiện một livestream để gửi đến ông Nawat về vấn đề Body Shaming (Miệt thị ngoại hình) mà vị chủ tịch này đã nhận về hàng loạt chỉ trích sau khi dành những lời nói khó nghe đến Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Siêu mẫu Hà Anh đã thực hiện một livestream gửi đến ông Nawat về vấn đề Body Shaming - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, mới đây siêu mẫu sinh năm 1982 tiếp tục quyết "tới công chuyện" với Chủ tịch Miss Grand International bằng cách đăng đàn một story trên trang cá nhân để tiếp tục chỉ trích ông Nawat với nội dung: "Ông không thể dùng quyền tự do ngôn luận để biện minh cho việc công khai miệt thị ngoại hình Thiên Ân. Hãy thử làm điều này với các ứng cử viên đến từ Mỹ hoặc Anh hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để thực hành quyền tự do ngôn luận và xem họ sẽ nói gì. Hãy chỉ xin lỗi!".