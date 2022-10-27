Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha khẳng định vẫn 'yêu Việt Nam' dù bị fan Việt 'hắt hủi'

Hậu trường 27/10/2022 17:44

Engfa Waraha tiếp tục lên tiếng xung quanh việc mình được danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand International 2022

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã được tổ chức tại Indonesia vào tối ngày 25/10. Người giành vương miện cuối cùng chính là đại diện đến từ Brazil - Isabella Menin. Nếu như ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện Brazil hết sức thuyết phục và nhận được sự đồng tình của phần lớn khán giả thì danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lại tạo nên những làn sóng phản đối dữ dội.

Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha khẳng định vẫn 'yêu Việt Nam' dù bị fan Việt 'hắt hủi' - Ảnh 1
Danh hiệu Á hậu 1 của Miss Grand International 2022 tạo nên những làn sóng phản đối dữ dội - Ảnh: Internet

Màn trả lời ứng xử của đại diện Thái không được đánh giá cao từ nội dung đến kĩ năng tiếng Anh, nhưng Engfa vẫn được gọi tên vào vị trí Á hậu 1 chung cuộc. Đây là danh hiệu cao nhất của Thái Lan tại cuộc thi này. Ngoài ra, nàng hậu Thái còn nhận được giải thưởng phụ là Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) do fan bình chọn cùng với Thiên Ân (Việt Nam).

Mới đây, trước làn sóng phẫn nộ của khán giả, trên trang Instagram cá nhân, Engfa Waraha đã chia sẻ lại đoạn clip cô sang Việt Nam vào tháng 6 vừa qua và viết kèm dòng trạng thái khá dài. Không chỉ trải lòng bằng tiếng Anh mà nàng hậu Thái còn viết hẳn tiếng Việt khiến mọi người bất ngờ: "Tôi không giận vì người Việt Nam nói xấu hay chế giễu vì tôi không giỏi tiếng Anh. Nhiều người đã xúc phạm tôi vì họ không đồng tình với kết quả chung cuộc của Miss Grand. Và tôi không nghĩ rằng tất cả người Việt đều xấu bởi có rất nhiều người Việt đáng yêu.

Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha khẳng định vẫn 'yêu Việt Nam' dù bị fan Việt 'hắt hủi' - Ảnh 2
Engfa Waraha viết tâm thư bằng tiếng Việt khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh: Chụp màn hình

Tôi không thể ngăn cản cảm xúc và suy nghĩ của bạn, nhưng tôi chọn cách kiểm soát tâm trí và cảm xúc của bản thân. Tôi không ghét các bạn và sẽ không làm những gì bạn đã làm với tôi. Tôi đã từng đến Việt Nam và được mọi người chào đón và yêu mến. Tôi yêu họ và yêu Việt Nam, cảm ơn những người hâm mộ tại Việt Nam của tôi. Vẫn có những người yêu thương và ủng hộ tôi".

Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha khẳng định vẫn 'yêu Việt Nam' dù bị fan Việt 'hắt hủi' - Ảnh 3
Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha khẳng định vẫn 'yêu Việt Nam' dù bị fan Việt 'hắt hủi' - Ảnh 4
Trước bài đăng này của Engfa, sự tức giận của netizen vẫn không có dấu hiệu lắng xuống - Ảnh: Internet

Trước bài đăng này của Engfa, sự tức giận của netizen vẫn không có dấu hiệu lắng xuống bởi lẽ đoạn viết bằng tiếng Anh của cô có quá nhiều lỗi. Việc một Á hậu quốc tế yếu tiếng Anh thật khó để làm hài lòng người hâm mộ.

Á hậu 1 Miss Grand International 2022 Engfa Waraha khẳng định vẫn 'yêu Việt Nam' dù bị fan Việt 'hắt hủi' - Ảnh 5
Nàng hậu Thái khẳng định cô vẫn yêu Việt Nam sau những ồn ào - Ảnh: Internet

Theo ông Nawa - chủ tịch Miss Grand International các thí sinh khi tham gia cuộc thi cần đáp ứng đủ các tiêu chí 3B là body (cơ thể), beauty (sắc đẹp) và brain (trí tuệ), đại diện Thái Lan được cho là chưa đáp ứng đủ. Trong phần thi ứng xử của mình, câu trả lời của cô chứa nhiều từ ngữ nhạy cảm. Ngoài ra, một số nguồn tin cho hay Engfa đã can thiệp "dao kéo" quá đà. Những phân tích này cho thấy danh hiệu Á hậu 1 là sự ưu ái lớn mà ông Nawat dành cho "gà" nhà.

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