Hoa hậu Thiên Ân trở về nước, bật khóc trong vòng tay người hâm mộ

Hôm nay, Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân sẽ đáp chuyến bay từ Jakarta về TP. Hồ Chí Minh.
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Chiều 26/10, Thiên Ân đáp chuyến bay về Việt Nam sau khi kết thúc hành trình tại Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2022. Dù phải dừng chân tại top 20 chung cuộc nhưng nàng hậu đã chiến thắng trong lòng fan sắc đẹp Việt và được nhiều khán giả quốc tế đánh giá cao.
Top 20 Miss Grand International 2022 trên đầu đội vương miện, khoác trên người bộ cánh cúp ngực màu đen bạc ngắn củn và tô son đỏ đầy quyền lực khi rời khỏi sân ga. Đoàn Thiên Ân đã không khỏi xúc động trước tình yêu thương của hàng "triệu" trái tim sắc đẹp trong ngày trở về. Dù không lập thành tích quá cao tại đấu trường quốc tế, nhưng có thể thấy được sự nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo khi chỉ có 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ.
Trước thông tin người đẹp về nước, người hâm mộ đã đứng ở sân bay từ rất sớm để chờ đón Thiên Ân. Mọi người xếp hàng đứng chật cả một góc sân bay Tân Sơn Nhất, trên tay là ảnh và rất nhiều hoa để dành tặng cho nàng hậu. Trong khoảnh khắc được fan hô tên 3 chữ Đoàn Thiên Ân, người đẹp đã bật khóc trước tình cảm của công chúng quê nhà. Ba của nàng hậu sinh năm 2000 cũng có mặt để thể hiện sự tự hào về con gái mình.
Chia sẻ cảm xúc trong ngày trở về, mỹ nhân cao 1m75 cho biết: "2 từ cảm ơn lúc này là không đủ để lột tả được tâm trạng của Ân lúc này, Ân hy vọng chặng đường với cương vị Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 sẽ khiến các bạn tự hào".
Trước mắt Thiên Ân vẫn còn những dự án, công việc đang ấp ủ. Hy vọng ở vai trò nào, "Miss son đỏ" sẽ có thật nhiều nguồn năng lượng để lan toả những thông điệp tích cực đến cộng đồng.