Hoa hậu Thiên Ân trở về nước, bật khóc trong vòng tay người hâm mộ

Chiều 26/10, Thiên Ân đáp chuyến bay về Việt Nam sau khi kết thúc hành trình tại Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2022. Dù phải dừng chân tại top 20 chung cuộc nhưng nàng hậu đã chiến thắng trong lòng fan sắc đẹp Việt và được nhiều khán giả quốc tế đánh giá cao.

Thiên Ân đáp chuyến bay về Việt Nam sau khi kết thúc hành trình tại Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2022 - Ảnh: Internet

Top 20 Miss Grand International 2022 trên đầu đội vương miện, khoác trên người bộ cánh cúp ngực màu đen bạc ngắn củn và tô son đỏ đầy quyền lực khi rời khỏi sân ga. Đoàn Thiên Ân đã không khỏi xúc động trước tình yêu thương của hàng "triệu" trái tim sắc đẹp trong ngày trở về. Dù không lập thành tích quá cao tại đấu trường quốc tế, nhưng có thể thấy được sự nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo khi chỉ có 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ.

Thiên Ân trên đầu đội vương miện, khoác trên người bộ cánh cúp ngực màu đen bạc ngắn củn và tô son đỏ đầy quyền lực khi rời khỏi sân ga - Ảnh: Internet

Dù không lập thành tích quá cao tại đấu trường quốc tế, nhưng có thể thấy được sự nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo - Ảnh: Internet

Trước thông tin người đẹp về nước, người hâm mộ đã đứng ở sân bay từ rất sớm để chờ đón Thiên Ân. Mọi người xếp hàng đứng chật cả một góc sân bay Tân Sơn Nhất, trên tay là ảnh và rất nhiều hoa để dành tặng cho nàng hậu. Trong khoảnh khắc được fan hô tên 3 chữ Đoàn Thiên Ân, người đẹp đã bật khóc trước tình cảm của công chúng quê nhà. Ba của nàng hậu sinh năm 2000 cũng có mặt để thể hiện sự tự hào về con gái mình.