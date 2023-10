Dàn Hoa hậu công ty Thiên Ân 'thẳng tay' 'unfollow' Miss Grand International

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân không có mặt trong top 10 đã dấy lên luồng tranh cãi mạnh mẽ - Ảnh: Internet

Chỉ trong chưa đầy 24h, trang chủ của cuộc thi đã "bay" hơn 2 triệu lượt theo dõi. Điều này khiến ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International tức giận và lên tiếng nhiều lần trên trang cá nhân. Mới đây, ông Nawat tiếp tục livestream và cho biết rằng việc loại Thiên Ân ra khỏi Top 10 là đã quá công bằng.

Lượng người hủy theo dõi trang Instagram cuộc thi hiện đã vượt con số 2 triệu - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, netizens mới đây còn phát hiện loạt Hoa hậu, Á hậu thuộc công ty quản lý Thiên Ân đồng loạt hủy theo dõi Instagram Miss Grand International. Đó là Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Huỳnh Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Trong đó, Ngọc Thảo từng tham dự cuộc thi nhan sắc này năm 2020.

Hành động "unfollow" dứt khoát của dàn người đẹp gây không ít bất ngờ. Phải chăng họ có điều gì không hài lòng với cuộc thi này, đặc biệt liên quan tới thành tích của Thiên Ân?

Đỗ Thị Hà hủy theo dõi Instagram Miss Grand International - Ảnh: Chụp màn hình

Á hậu Ngọc Thảo - Ảnh: Chụp màn hình

Lương Thùy Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Miss World Vietnam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Ảnh: Chụp màn hình

Trong lần "đem chuông đi đánh xứ người" lần này, người hâm mộ rất hi vọng đại diện Việt Nam - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có thể lập nên kỳ tích. Tuy nhiên, dù được đánh giá cao và giành giải thưởng ở hạng mục "Trang phục dân tộc đẹp nhất", song đại diện Việt Nam vẫn dừng chân đầy tiếc nuối ở top 20.

Ngày 26/10, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - chia sẻ lý do Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam, trượt top 10 trong cuộc thi năm nay. Theo lời ông Nawat, Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to". Do vậy, cô không đáp ứng được tiêu chí hình thể.

"Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến khi kết thúc cuộc thi. Top 20 là thành tích ổn, quá tốt cho Việt Nam rồi. Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa. Chẳng nhẽ loại Brazil để đưa Việt Nam vào? Hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình", ông Nawat nói.