Diệu Nhi chính thức làm rõ chuyện không đi trăng mật sau 'siêu đám cưới'

Trong tháng 10, showbiz có đến 3 đám cưới cực đình đám và thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng lẫn truyền thông. Đó là hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi, Bình An - Phương Nga và Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, dân tình phát hiện ra một điều cực khác biệt của Anh Tú và Diệu Nhi so với hai cặp đôi còn lại trong ngày trọng đại.

Hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng lẫn truyền thông - Ảnh: Internet

Sau hành trình dài 7 năm yêu nhau, Anh Tú - Diệu Nhi đã cho khán giả chứng kiến một cái kết tình yêu viên mãn, đầy ngọt ngào. Diệu Nhi hạnh phúc nói rằng cô đã lấy đúng người: "Anh chưa bao giờ từ chối em bất kỳ điều gì, đi làm về tự giác đưa tiền cho em. Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên em. Mỗi khi anh chăm sóc em lúc em mệt mỏi, em phẫu thuật thẩm mỹ về, em nhận ra em đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ anh, làm con của ba mẹ em, làm con dâu của bố mẹ anh vì gia đình mình quá tuyệt vời".