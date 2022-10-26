Diệu Nhi chính thức làm rõ chuyện không đi trăng mật sau 'siêu đám cưới'

Hậu trường 26/10/2022 11:49

Không đi nghỉ tuần trăng mật như các cặp đôi khác, Diệu Nhi - Anh Tú nhanh chóng quay trở lại công việc.

Trong tháng 10, showbiz có đến 3 đám cưới cực đình đám và thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng lẫn truyền thông. Đó là hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi, Bình An - Phương Nga và Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh. Tuy nhiên, dân tình phát hiện ra một điều cực khác biệt của Anh Tú và Diệu Nhi so với hai cặp đôi còn lại trong ngày trọng đại.

Diệu Nhi chính thức làm rõ chuyện không đi trăng mật sau 'siêu đám cưới' - Ảnh 1
Hôn lễ của Anh Tú - Diệu Nhi thu hút sự quan tâm chú ý của công chúng lẫn truyền thông - Ảnh: Internet

Sau hành trình dài 7 năm yêu nhau, Anh Tú - Diệu Nhi đã cho khán giả chứng kiến một cái kết tình yêu viên mãn, đầy ngọt ngào. Diệu Nhi hạnh phúc nói rằng cô đã lấy đúng người: "Anh chưa bao giờ từ chối em bất kỳ điều gì, đi làm về tự giác đưa tiền cho em. Quan trọng nhất là lúc nào anh cũng bên em. Mỗi khi anh chăm sóc em lúc em mệt mỏi, em phẫu thuật thẩm mỹ về, em nhận ra em đã lấy đúng người. Nếu có kiếp sau, em cũng mong được làm vợ anh, làm con của ba mẹ em, làm con dâu của bố mẹ anh vì gia đình mình quá tuyệt vời".

Diệu Nhi chính thức làm rõ chuyện không đi trăng mật sau 'siêu đám cưới' - Ảnh 2
Diệu Nhi chính thức làm rõ chuyện không đi trăng mật sau 'siêu đám cưới' - Ảnh 3
Vừa tổ chức xong 2 đám cưới hoành tráng, thay vì nghỉ trăng mật Diệu Nhi tiếp tục chạy show không ngừng nghỉ - Ảnh: Internet

Sau khi tổ chức đám cưới ở Phan Thiết vào ngày 10/10. Chiều nay (ngày 22/10), Anh Tú và Diệu Nhi đã chính thức tổ chức tiệc cưới lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội - quê nhà chú rể. Vừa tổ chức xong 2 đám cưới hoành tráng tại Phan Thiết - Hà Nội tưởng rằng Diệu Nhi - Anh Tú sẽ có kì trăng mật đầy lãng mạn. Tuy nhiên, thay vì nghỉ trăng mật Diệu Nhi tiếp tục chạy show không ngừng nghỉ. Sau khi công việc diễn ra suôn sẻ, cặp đôi bay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc. Khán giả cho rằng khoảng thời gian này Anh Tú - Diệu Nhi đang bận rộn với nhiều dự án nên rời nghỉ tuần trăng mật sang một thời điểm khác thích hợp hơn. 

Diệu Nhi chính thức làm rõ chuyện không đi trăng mật sau 'siêu đám cưới' - Ảnh 4
Diệu Nhi chính thức làm rõ chuyện không đi trăng mật sau 'siêu đám cưới' - Ảnh 5
Sau khi công việc diễn ra suôn sẻ, cặp đôi bay trở lại Sài Gòn để tiếp tục công việc - Ảnh: Internet

 

Có thể nói Diệu Nhi - Anh Tú là cặp đôi được người hâm mộ vô cùng yêu mến và quan tâm. Nhiều nguồn tin từng tiết lộ mối tình của cặp đôi được bắt đầu từ khi Diệu Nhi và Anh Tú cùng diễn chung ở sân khấu Thế giới trẻ. Chính vì tính tình hoạt bát, Diệu Nhi luôn là tâm điểm chú ý của các đồng nghiệp phía sau hậu trường và Anh Tú cũng vì thế nên để ý đến cô nàng. Cả hai nảy sinh tình cảm sau nhiều lần diễn chung.

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