Lý do Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand: Interview, sash chưa mạnh hay thời gian chuẩn bị quá ít?

Hậu trường 26/10/2022 09:48

Thiên Ân có sự tiến bộ ở chặng cuối cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, song cô vẫn không đủ mạnh để được gọi tên vào top 10 chung cuộc.

Có lẽ fan sắc đẹp trên toàn thế giới đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tối ngày 25/10 vừa. Cuộc thi đã khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục của người đẹp Brazil - Isabella Menin. Đây cũng chính là chiếc vương miện đầu tiên mà quốc gia này có được tại sân chơi sắc đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Vị trí Á hậu 1 đến Á hậu 4 thuộc về các đại diện Thái Lan, Indonesia, Venezuela và Cộng hòa Séc. Kết quả chung cuộc đã khiến nhiều người tỏ ra không hài lòng.

Lý do Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand: Interview, sash chưa mạnh hay thời gian chuẩn bị quá ít? - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ngân dừng chân quá sớm tại Miss Grand International 2022 khiến fan tiếc nuối - Ảnh: Internet

Dù có màn thể hiện được xem là ấn tượng nhưng đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân chỉ lọt Top 20 chung cuộc, việc cô bị rớt khỏi Top 10 cũng khiến nhiều người khá tiếc nuối cho sự nỗ lực hết mình của cô gái 22 tuổi. Vậy vì sao Thiên Ân không thể tiến sâu hơn tại mùa giải năm nay?

 

Được biết,  Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm, là sinh viên ĐH Công nghiệp TP. HCM. Cô chỉ có 3 ngày chuẩn bị từ khi đăng quang Miss Grand Việt Nam để sang thi đấu ở Indonesia. 72 giờ đồng hồ này không gọi là thời gian chuẩn bị mà chỉ đơn giản là xách va li đi thi thố. Bởi lẽ chỉ có vẻn vẹn 3 ngày một cô gái 22 tuổi chưa kịp "tái tạo" lại năng lượng đã phải gồng mình, gánh vác một trọng trách quá lớn trên vai. 

Lý do Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand: Interview, sash chưa mạnh hay thời gian chuẩn bị quá ít? - Ảnh 2
Thiên Ân cũng gặp một số vấn đề sức khỏe trước đêm chung kết - Ảnh: Internet

 

Nếu nhìn vào Thùy Tiên trước đó đàn chị đã từng có kinh nghiệm 1 lần thi quốc tế và có tới hơn 2 năm để tự trưởng thành trong showbiz. Nên có lẽ việc có cho mình một khoảng thời gian dài để chu toàn mọi thứ chắc chắn là điều rất cần thiết.

 

Cũng như bao cuộc thi sắc đẹp khác, kĩ năng tiếng Anh là một điều rất quan trọng và nó càng quan trọng hơn khi Miss Grand International là cuộc thi tìm kiếm một cô gái có tầm ảnh hưởng, đóng góp tiếng nói để chống bạo lực, xây dựng hòa bình và điều này đặt ra một bài toán quá lớn đối với Thiên Ân khi khả năng nuốt mic của cô vẫn chưa mượt. 

Lý do Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand: Interview, sash chưa mạnh hay thời gian chuẩn bị quá ít? - Ảnh 3
Thiên Ân sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 chỉ có 3 ngày lên đường sang Indonesia chinh chiến - Ảnh: Internet

Chưa kể đến việc vào Top 3 hay Top 5, các cô gái có mặt ở Top 10 phải trải qua một phần thi hùng biện bằng tiếng Anh về chủ đề hòa bình. Điều này bắt buộc các cô gái phải có bản lĩnh sân khấu và lối hành văn lập luận sắc bén, câu từ gãy gọn. 

Xuyên suốt 9 mùa giải, bỏ qua những ồn ào không đáng có, những nữ hoàng sắc đẹp mà ông Nawat lựa chọn đều có thân hình bốc lửa với những đường cong mướt mắt. Công bằng mà nói, Thiên Ân vẫn chưa phải là một cô gái có thế mạnh quá lớn về body, bởi lẽ cô chưa kịp trau chuốt lại vóc dáng đã phải nhập cuộc. 

Lý do Thiên Ân dừng chân ở top 20 Miss Grand: Interview, sash chưa mạnh hay thời gian chuẩn bị quá ít? - Ảnh 4

 

Thành công của Thùy Tiên là điều không thể chối cãi nhưng rõ ràng không nên lấy dấu ấn của Thùy Tiên để nhìn nhận về tiềm năng, dải sash Việt. Chúng ta vẫn cần phải có thời gian để training rất nhiều thứ, Việt Nam cũng mới manh nha có thành tích tốt tại các chiến tuyến sắc đẹp 3, 4 năm trở lại đây. 

Và không nên lấy Thùy Tiên ra để làm thước đo, thúc ép các cô gái phải chín sớm như Thùy Tiên. Thực tế, chúng ta vẫn phải có cái nhìn đúng đắn nhất về thị trường nhan sắc tại Việt Nam: Vẫn còn khá non trẻ. 

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Chia sẻ mới nhất của ngài Nawat đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng fans sắc đẹp.

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