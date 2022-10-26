Bị fans sắc đẹp bỏ follow, chủ tịch Miss Grand tức giận: 'Mua giải thì đi chỗ khác chơi'

Hậu trường 26/10/2022 08:59

Chia sẻ mới nhất của ngài Nawat đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng fans sắc đẹp.

Tối 25/10, chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức diễn ra. Đoàn Thiên Ân đại diện Việt Nam chính chiến tại cuộc thi và được đánh giá là nhân tố tiềm năng. Sau phần thi Sportswear - Trình diễn trang phục thể thao, ban giám khảo đã chọn ra được 10 gương mặt được tiếp tục chinh chiến tại cuộc thi. Tuy nhiên, đại diện của Việt Nam - Đoàn Thiên Ân đã phải dừng chân đầy tiếc nuối.

Bị fans sắc đẹp bỏ follow, chủ tịch Miss Grand tức giận: 'Mua giải thì đi chỗ khác chơi' - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ân đại diện Việt Nam chính chiến tại cuộc thi Miss Grand International 2022 và được đánh giá là nhân tố tiềm năng - Ảnh: Internet

 

Cũng vì lý do này mà nhiều người không khỏi tức giận và bỏ follow trên Instagram của ban tổ chức. Chỉ trong vài giờ, số lượng hơn người dùng bỏ follow đã sụt giảm hơn 2 triệu lượt.

Bị fans sắc đẹp bỏ follow, chủ tịch Miss Grand tức giận: 'Mua giải thì đi chỗ khác chơi' - Ảnh 2
Hiện tại lượng followers trang chủ Miss Grand International trên Instagram đang bị sụt giảm rất nhiều - Ảnh: Chụp màn hình

Trước làn sóng phẫn nộ của đông đảo fan sắc đẹp, nhất là với fan Việt, ngài Nawat đã đăng đàn đáp trả: "Chúng tôi không bán vương miện, muốn mua thì đi chỗ khác chơi bực mình?".

Bị fans sắc đẹp bỏ follow, chủ tịch Miss Grand tức giận: 'Mua giải thì đi chỗ khác chơi' - Ảnh 3
Ngài Nawat tực giận khi fans thi nhau bỏ follow vì họ cảm thấy không thuyết phục với việc Thiên Ân bị loại - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên không lâu sau đó, ông Nawat cũng đã nhanh chóng xóa đi bài đăng, thế nhưng động thái này vẫn vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng.

- Chiêu trò thật rồi, tôi đã bỏ theo dõi vì quá không công bằng với đại diện của chúng tôi. Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có mặt trong top 10.

- Xoá rồi, không hổ cường quốc quốc gia vote.

- Nhà trồng nên dì tự ụp cho nhà dì chứ ai nói mua đâu.

- Quá chời cái nết, cuộc thi hoà bình mà hổng hoà bình gì.

- Sân khấu lớn mà chơi bẩn.

- Thôi. Tới giờ bỏ follow cả fb lẫn ig cái page này dc rồi.

Trong quá trình đồng hành cùng Miss Grand International 2022, Thiên Ân có những thành tích nổi bật như dẫn đầu bình chọn Top 10 Pre-Arrival, Top 10 vòng thi áo tắm. Người đẹp cũng nằm trong top 4 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất. Ngoài ra, Thiên Ân còn có khả năng vào thẳng top 20 chung cuộc nếu thắng hạng mục Country's Power Of The Year.

Bị fans sắc đẹp bỏ follow, chủ tịch Miss Grand tức giận: 'Mua giải thì đi chỗ khác chơi' - Ảnh 4
Đoàn Thiên Ân đã rớt khỏi Top 10 Miss Grand International 2022, khiến cô không thể nhận được bất kỳ vương miện nào của cuộc thi năm nay - Ảnh: Chụp màn hình

Mỹ nhân sinh năm 2000 này cũng tạo ra hiệu ứng truyền thông rất tốt tại Việt Nam. Trên các diễn đàn về nhan sắc, nhiều người tích cực kêu gọi bình chọn cho đại diện Việt Nam để người đẹp có thể giành được những giải thưởng quan trọng. Thế nên việc Thiên Ân out top 10 là điều mà nhiều người vẫn không thể hiểu.

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Mặc dù mới ốm dậy nhưng Thiên Ân vẫn tràn đầy năng lượng để chuẩn bị thi đấu trong đêm chung kết Miss Grand International 2022.

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