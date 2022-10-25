Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'?

Hậu trường 25/10/2022 10:09

Thành tích nào sẽ vừa vặn cho sự nỗ lực của Thiên Ân tại Miss Grand International 2022 khi không 'được lòng' của ông Nawat?

Chỉ còn chưa đầy 12h nữa, đêm chung kết Miss Grand International 2022 sẽ được tổ chức để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Thùy Tiên. Cuộc thi năm nay có sự góp mặt của 68 thí sinh vô cùng xinh đẹp, tài năng. Đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất cuộc thi mặc dù cô chỉ có 2 ngày để chuẩn bị trước khi thi đấu.

Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'? - Ảnh 1
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất cuộc thi mặc dù cô chỉ có 2 ngày để chuẩn bị trước khi thi đấu - Ảnh: Internet

Sát giờ G, trên trang cá nhân của chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat đã bất ngờ đăng tải lại một story của một tài khoản có nội dung chọn ra 6 cô gái trình diễn đẹp nhất trong đêm bán kết bao gồm: Brazil, Indonesia, Cộng Hòa Dominica, Thái Lan, Mexico và Venezuela. Trong danh sách này hoàn toàn không có Thiên Ân - đại diện của Việt Nam. 

Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'? - Ảnh 2
Bài đang của chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat - Ảnh: Chụp màn hình
Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'? - Ảnh 3
Thiên Ân "mất hút" trong bảng xếp hạng giả định làm fan Việt dậy sóng dữ dội dù đây chỉ là buổi tập dợt - Ảnh: Internet

 

Việc đại diện Thái Lan không có mặt trong danh sách Top 6 người trình diễn đẹp nhất lại một lần nữa dấy lên tin đồn thiên vị giữa vị chủ tịch cuộc thi và "gà cưng". Một số người hâm mộ cho rằng năm 2022 rất có khả năng Engfa Waraha sẽ là người chiến thắng danh hiệu Tân Hoa hậu Hoà bình. 

Về phần Thiên Ân, trong buổi tổng duyệt trước thềm chung kết Miss Grand, Hoa hậu Thiên Ân đã không được "gọi tên" trong Top 20 giả định khiến nhiều người cảm thấy bức xúc và không khỏi lo lắng cho đại điện Việt Nam.

Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'? - Ảnh 4
Đại diện Thái Lan không có mặt trong danh sách Top 6 người trình diễn đẹp nhất lại một lần nữa dấy lên tin đồn thiên vị giữa vị chủ tịch cuộc thi và "gà cưng" - Ảnh: Internet
Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'? - Ảnh 5
Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'? - Ảnh 6

Năm 2021, Hoa hậu Thuỳ Tiên được gọi tên trong Top 5 giả định và điều này đã trở thành sự thật trong đêm chung kết chính thức. 

Lộ diện top 6 Miss Grand International 2022 do chủ tịch Nawat bình chọn: Engfa có mặt, Thiên Ân 'mất hút'? - Ảnh 7
Hoa hậu Thuỳ Tiên được gọi tên trong Top 5 giả định và điều này đã trở thành sự thật trong đêm chung kết chính thức - Ảnh: Internet

 

Hai thí sinh đang được dự đoán có khả năng cao sẽ giành được chiếc vương miện xanh lục bảo chính là Engfa Waraha (Thái Lan) và Isabella Menin (Brazil). Liệu động thái của Mr. Nawat trên Instagram có ảnh hưởng đến việc chọn lựa hoa hậu cho năm nay? 

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