Mẹ chồng quyền lực của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ diện trong lễ cưới

Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện chiếc váy cưới màu trắng tinh được thiết kế riêng. Cô dâu cầm hoa linh lan giống với nhiều mỹ nhân Việt và quốc tế bởi loài hoa này có ý nghĩa cầu mong hạnh phúc, may mắn cho hành trình hôn nhân sắp tới. Chú rể Đỗ Vinh Quang xuất hiện bảnh bao, anh liên tục nở nụ cười tươi và thể hiện cử chỉ ngọt ngào dành cho bà xã.

Tối 23/10, lễ cưới của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai út nhà bầu Hiển - Đỗ Vinh Quang đã chính thức được diễn ra tại một trong những trung tâm tiệc cưới lớn ở Hà Nội.

Bên cạnh visual của cô dâu chú rể trong ngày trọng đại, khoảnh khắc hiếm hoi mẹ chồng của Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cũng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Mẹ chồng quyền lực của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện áo dài truyền thống màu vàng, khuôn mặt rạng rỡ trong ngày vui của con trai út.

Trước đó Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đã có những chia sẻ về mối quan hệ với nhà chồng trước thềm lễ cưới. Đỗ Mỹ Linh cho biết gia đình nhà chồng dành cho cô con dâu những sự yêu quý: "Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước, mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình!".

Nàng hậu cũng tiết lộ thêm về sự tương đồng trong nề nếp, truyền thống của hai bên gia đình trước khi cô về làm dâu:"Tôi và bạn trai đều có xuất phát điểm giống nhau về nề nếp, truyền thống gia đình. Cả tôi và bạn trai đều có sự tương đồng trong quan điểm về gia đình, về tình yêu nên điều này không phải là vấn đề khiến cho tôi lo lắng".

Lễ cưới được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt với loạt quy định khắt khe dành cho khách mời nhằm đảm bảo sự riêng tư lẫn tính trọn vẹn của ngày vui - Ảnh: FBNV

Được biết sau lễ đón dâu, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang sẽ tổ chức hôn lễ và tiệc chiêu đãi vào tối 23/10 tại một trung tâm tổ chức sự kiện lớn ở Hà Nội. Lễ cưới được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt với loạt quy định khắt khe dành cho khách mời nhằm đảm bảo sự riêng tư lẫn tính trọn vẹn của ngày vui.