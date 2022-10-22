Thiên Ân Giữ đúng lời hứa với fan tung chiêu 'Miss hất tóc': Tiễn chị đại Thái Lan về cánh gà

Hậu trường 22/10/2022 20:57

Trong bán kết Miss Grand International vừa diễn ra, Thiên Ân trình diễn trang phục thể thao cực kì mãn nhãn.

Đêm bán kết Miss Grand International vừa diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Đây được xem là một bữa tiệc nhan sắc thăng hoa, mãn nhãn, đòi hỏi các cô gái phải phô diễn hết kĩ năng và khả năng của mình để ghi điểm trong mắt ban giám khảo.

Thiên Ân Giữ đúng lời hứa với fan tung chiêu 'Miss hất tóc': Tiễn chị đại Thái Lan về cánh gà - Ảnh 1
Đêm bán kết Miss Grand International vừa diễn ra tại Jakarta, Indonesia - Ảnh: Chụp màn hình

 

Mở màn với phần thi trang phục thể thao, Top 68 thí sinh diện trên người những thiết kế khỏe khoắn, phom dáng crop-top đã giúp họ tôn lên vòng eo thon gọn và săn chắc của mình. Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân đảm nhận vị trí vedette kết màn cực kì đẹp mắt.

Thiên Ân Giữ đúng lời hứa với fan tung chiêu 'Miss hất tóc': Tiễn chị đại Thái Lan về cánh gà - Ảnh 2
Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân đảm nhận vị trí vedette kết màn cực kì đẹp mắt - Ảnh: Chụp màn hình

Khác hẳn với những lần xuất hiện trước đó, nàng hậu sinh năm 2000 đã tung chiêu bung xõa hết cỡ, cô giữ đúng lời hứa với fan khi cho rằng năm nay cô sẽ là Miss hất tóc. Một phần trình diễn bùng nổ và đẹp mắt không còn từ gì để chê. 

Thiên Ân Giữ đúng lời hứa với fan tung chiêu 'Miss hất tóc': Tiễn chị đại Thái Lan về cánh gà - Ảnh 3
Khác hẳn với những lần xuất hiện trước đó, nàng hậu sinh năm 2000 đã tung chiêu bung xõa hết cỡ - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trong khi những đối thủ như Thái Lan, Tây Ban Nha hay Venezuela chơi lớn với những lối catwalk "cá tính" thì Thiên Ân của Việt Nam được đánh giá là vừa vặn và phù hợp với tiêu chí cuộc thi cũng như năng lượng ở tuổi 22.  

Thiên Ân Giữ đúng lời hứa với fan tung chiêu 'Miss hất tóc': Tiễn chị đại Thái Lan về cánh gà - Ảnh 4
Đại diện Thái Lan - Ảnh: Chụp màn hình

 

Những lời khen có cánh và phong độ tốt như thế này chắc chắn sẽ giúp Thiên Ân củng cố lại năng lượng để sẵn sàng cho đêm chung kết. Liệu một thành tích mới có được Thiên Ân xác lập, điều này cũng không có gì ngạc nhiên khi dải sash Việt Nam đang thể hiện quá tốt khi chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. 

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Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Miss Grand International

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