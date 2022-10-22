Trước khi công khai ảnh mang bầu 6 tháng cho bạn trai đại gia, Mâu Thủy từng cùng bạn trai tình tứ lộ diện

Chia sẻ niềm vui lần đầu làm mẹ, song Mâu Thủy chưa tiết lộ giới tính thai nhi và danh tính nửa kia.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Á hậu Mâu Thủy khiến công chúng bất ngờ khi công khai con đầu lòng với bạn trai đại gia. Đây cũng là thông tin được giữ kín bấy lâu nay, người đẹp mới chia sẻ với người hâm mộ. Á hậu Mâu Thủy rạng rỡ trong bộ ảnh mang thai 6 tháng - Ảnh: FBNV Cụ thể, Mâu Thủy hạnh phúc viết: “Hết hồn chưa bà già. Cuối cùng ngày này cũng đã đến trong thời điểm bất ngờ nhất. Được làm một điều thiêng liêng nhất mà mình từng nghĩ. Trước đây lúc 18,19 tuổi Thuỷ từng mong muốn năm 24 tuổi mình sẽ có con. Nhưng tới 24 tuổi lúc ấy đang vui đang chơi hết mình còn nhiều điều chưa làm được, và những ước mơ của mình đang thực hiện và 24 tuổi vẫn còn trẻ chán, chắc thôi 28 tuổi nhé Thuỷ ơi.

Và 28 tuổi nhiều biến cố xảy ra, điều kiện không thuận lợi để thực hiện chuyện sẽ có con nên Thuỷ để lời hứa hẹn này cho thời gian sau. Nhưng có 1 người chị hỏi Thuỷ rằng: 'Thuỷ, em có từng có suy nghĩ làm single mom không?' Nguyên văn bài đăng công khai mang thai của Á hậu Mâu Thủy trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Không, em chưa bao giờ muốn như vậy, em rất may mắn sống trong một gia đình hạnh phúc, và em cảm nhận rất rõ ràng sự đầy đủ cảm xúc trọn vẹn đó và em mong muốn sau này con em cũng sẽ có được điều ấy. Sinh muộn chút cũng được, tại vì em nghĩ những single mom chắc phải mạnh mẽ lắm, mà em chưa đủ mạnh mẽ như vậy

Và thế là Mâu Con gõ cửa bất ngờ trong sự ngỡ ngàng tưởng rằng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, bao nhiều sự lo lắng, bất an, run sợ về cái tính lo xa của mình. Mới có 2 tháng là tính con sẽ học trường nào, sau này ra sao, rồi thế nào mốt nó lớn cũng xa mình thôi, đang là một người vui đang chơi bất ngờ làm mẹ. May sao có ba của Mâu Con luôn trấn an mình và luôn ở bên chăm sóc mình. Đến nay Mâu Con đã được 6 tháng cứng cáp hơn rồi mới dám khoe với bà con cô dì chú bác. Không mong gì hơn chỉ mong con khoẻ và ra đời với sự chào đón của cả thế giới này" Trước thông tin này, cộng đồng mạng bất ngờ "đào lại" được những hình ảnh Mâu Thủy đi dự một sự kiện cách đây một tháng cùng "nửa kia". Cặp đôi công khai xuất hiện cùng nhau và trao nhau nhiều cử chỉ tình cảm, ngọt ngào… Lúc này, Mâu Thủy đã để lộ vòng 2 lùm lùm, kém thon thả nhưng không ai nhận ra. Những hình ảnh Mâu Thủy đi dự một sự kiện cách đây một tháng cùng "nửa kia" - Ảnh: Internet Được biết trước đó, vào tháng 7/2022, Mâu Thủy đã khoe khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn. Á hậu Mâu Thủy chia sẻ: “Ai bảo em không có chồng. Giờ đây đã có đừng hòng mà ganh”. Bên dưới bài đăng, Mâu Thủy cũng đăng tải hình ảnh nhận nhẫn từ bạn trai kèm dòng viết : “Yes, I do” (dịch: Vâng, em đồng ý). Mâu Thủy công khai ảnh được bạn trai cầu hôn vào tháng 7 vừa qua - Ảnh: FBNV Hiện tại, tuy danh tính nửa kia của Mâu Thủy chưa được tiết lộ với công chúng, song có thể thấy chồng sắp cưới của cô có ngoại hình cao ráo điển trai chuẩn "soái ca". Đồng thời, anh còn rất yêu chiều người đẹp, công khai tháp tùng cô đến các sự kiện. Khán giả hiện rất tò mò về những thông tin xoay quanh ông xã tương lai của người đẹp.

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