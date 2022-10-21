Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được 'đại gia' tặng xế hộp dịp 20/10

Hậu trường 21/10/2022 14:13

Nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã vô cùng bất ngờ khi được tặng cho chiếc xe yêu thích vào đúng ngày đặc biệt. Dòng chữ đính kèm mới thực sự cảm động.

Kể từ khi hạ sinh ái nữ Zoey, Phạm Quỳnh Anh hoàn toàn tập trung vào việc chăm sóc nhóc tỳ và vun vén tổ ấm nhỏ. Trên trang cá nhân nữ ca sĩ khá thoải mái khoe hình ảnh của các con tới đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên về diện mạo của bạn trai doanh nhân, người đẹp vẫn lựa chọn giấu kín dù không ít lần cư dân mạng muốn được chiêm ngưỡng khuôn mặt "nửa kia" của nữ ca sĩ.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được 'đại gia' tặng xế hộp dịp 20/10 - Ảnh 1
 Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: Internet

Mới đây Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải bức hình khoe được nhận quà khủng từ người đàn ông bí ẩn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam. Nữ ca sĩ tâm sự, đây là chiếc xe cô rất thích, bởi nó không chỉ phù hợp với gia đình mà còn tiện lợi cho việc đi diễn. Tuy nhiên, Phạm Quỳnh Anh cho biết, chiếc xe này nữ ca sĩ đã thích từ lâu nhưng cô chỉ nghĩ vậy chứ chưa mua và hôm nay được tặng một cách bất ngờ.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được 'đại gia' tặng xế hộp dịp 20/10 - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh khoe quà ngày 20/10 - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Cụ thể người đẹp cho biết: "Đây là chiếc xe mình thích, vì thấy nó quá hợp lý với cả gia đình, đi diễn cũng rất tiện. Mình nghĩ vậy thôi rồi để đó, ai ngờ có một ngày được tặng một cách bất ngờ. Xong rồi bất ngờ hơn cả là có người sáng nay tính lừa mình để đi nhận xe chung, nhưng mà mình bận chuyển nhà nên lười nhất định nói gì mình cũng không đi, cắm đầu vào dọn quên cả 20/10. Thế là người ta tự đi nhận xe rồi mang về tặng với một thái độ rất chi là hậm hực. Cảm ơn nha, lừa tôi đâu có dễ".

Chia sẻ của bà mẹ 3 con nhanh chóng nhận được sự chú ý. Dù Phạm Quỳnh Anh không nói ai tặng món quà đặc biệt, song dân mạng cho rằng bạn trai bí ẩn đã tậu xế hộp tặng cô dịp 20/10. 

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được 'đại gia' tặng xế hộp dịp 20/10 - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh được bạn trai chăm sóc khi sinh con gái út - Ảnh: Internet
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được 'đại gia' tặng xế hộp dịp 20/10 - Ảnh 4
Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai rất biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô - Ảnh: Internet

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, là giọng ca nổi tiếng của showbiz Việt. Sau cuộc hôn nhân dang dở với Quang Huy, nữ ca sĩ làm mẹ đơn thân, tận hưởng cuộc sống bên 2 con gái Tuệ Lâm và Tuệ An.

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh được 'đại gia' tặng xế hộp dịp 20/10 - Ảnh 5
Hiện tại Phạm Quỳnh Anh đang tân hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên ba con gái và bạn trai doanh nhân - Ảnh: FBNV

Cho tới giữa tháng 6/2022, giọng ca Bụi Bay Vào Mắt chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ, sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí lần 3. Tới 18/7, Phạm Quỳnh Anh hạ sinh tiểu công chúa cho bạn trai bí ẩn, đặt tên thân mật là Zoey. Được biết nữ ca sĩ từng mở lòng tiết lộ về cha đẻ Zoey, Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai rất giống bố mình, biết quan tâm, chiều chuộng và đặc biệt yêu thương các con riêng của cô.

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