Diện nguyên cây hàng hiệu, 'da dẻ' với bà xã nhưng Lê Dương Bảo Lâm lại nhận cái kết 'dở khóc, dở cười'

Lê Dương Bảo Lâm khiến dân tình không nhịn được cười với tình huống 'hề hước'.

Trong thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm trở thành nam diễn viên nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía đông đảo khán giả trẻ. Nhờ việc tham gia một chương trình tham gia thực tế, anh đã có cơ hội được phô diễn những khía cạnh hài hước của bản thân. Được nhiều người hâm mộ liên tục ủng hộ, nam diễn viên đã quyết định ra mắt một ca khúc và từ đó anh bắt đầu xuất hiện trên một số sân khấu.

Lê Dương Bảo Lâm nam diễn viên nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ phía đông đảo khán giả trẻ - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam nghệ sĩ đăng tải dòng trạng thái khiến ai đọc xong cũng cười “bể bụng”. Nam diễn viên viết: “Chồng đi hát người hâm hộ rần rần xin chụp hình mà ra vẻ nói anh chạy sô tụi em thông cảm mà thực sự có show gì đâu. Để nguyên cái mặt 2 triệu tóc 2 triệu, bộ đồ 7 triệu về chụp hình kỉ niệm với con vợ. Ấy vậy mà về đến nhà định khoe show ai dè nó show snack truớc em, chán. Quỳnh Quỳnh 20 -10 vui vẻ nha”.

Lê Dương Bảo Lâm khiến dân tình không nhịn được cười với tình huống “hề hước” - Ảnh: FBNV Định khoe visual điển trai cho vợ ngắm nhưng về đến nhà bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đi ngủ, nam diễn viên chỉ biết ngậm ngùi. Tuy nhiên, anh vẫn không quên troll vợ, chụp trộm khoảnh khắc bà xã đang ngủ. Phía dưới bài đăng, dân tình để lại bình luận như: - Anh quay video tâm trạng về khuya nên chị Quỳnh ngủ trước đó.

- Sơ hở ra là dìm vợ. 20/10 vẫn dìm luôn. Thương Quỳnh! - Càng ngày chị thấy 2 em quá dễ thương. Yêu mãi mãi nhé. - Người đàn ông thực sự thương vợ của hiện tại là đây, tương lai chưa biết trước được gì. Nhưng hiện tại là chị Quỳnh đủ hạnh phúc, ngưỡng mộ chị quá. Lê Dương Bảo Lâm kết hôn với bà xã Quỳnh Quỳnh năm 2017 - Ảnh: FBNV Cặp đôi đã chào đón 3 nhóc tỳ đáng yêu - Ảnh: FBNV Lê Dương Bảo Lâm kết hôn với bà xã Quỳnh Quỳnh năm 2017. Cặp đôi đã chào đón 3 nhóc tỳ đáng yêu. Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Quỳnh Quỳnh cũng rất nổi tiếng, được nhiều khán giả biết đến vì là bà xã của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm, thường xuyên xuất hiện trong các livestream của chồng. Cặp đôi thường xuyên đăng tải khoảnh khắc giản dị đời thường nhưng đầy hạnh phúc khiến khán giả ngưỡng mộ.

Bị 'tố' mặc quần ngược tham dự Miss Grand International, Thiên Ân lên tiếng: 'Mặc lộn có xíu thôi' Câu chuyện hài hước này của tân hoa hậu Đoàn Thiên Ân hiện đang nhận được chú ý rất lớn từ người hâm mộ quê nhà.

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