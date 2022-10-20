Trường Giang xúc đọng 'rơi nước mắt' khi nghe lời tâm sự này của quý nữ

Hậu trường 20/10/2022 09:10

Câu nói của Destiny khiến Trường Giang xúc động với tình cảm của con gái dành cho mình.

Là cặp bố mẹ hot nhất nhì hiện nay, Nhã Phương - Trường Giang luôn được mọi người quan tâm, chú ý nhiều. Đặc biệt kể từ khi công khai con gái đầu lòng của cả hai chào đời, sự vô tư hồn nhiên, đáng yêu của nhóc tỳ Destiny lại càng giúp gia đình quyền lực được yêu mến hơn.

Trường Giang xúc đọng 'rơi nước mắt' khi nghe lời tâm sự này của quý nữ - Ảnh 1
Trường Giang - Nhã Phương đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Mới đây, Trường Giang chia sẻ trên trang cá nhân một câu chuyện gây ‘rụng tim’ vì quá đáng yêu về con gái Destiny. Nam MC viết: “Hôm qua cô ấy nói: Không có Ba là con buồn nhất. Chắc lâu quá mới được Ba đón đi học về.”. Kèm theo đó là ảnh chụp anh cùng con gái cưng cực kỳ dễ thương.

Trường Giang xúc đọng 'rơi nước mắt' khi nghe lời tâm sự này của quý nữ - Ảnh 2
Trường Giang và con gái Destiny - Ảnh: FBNV
Trường Giang xúc đọng 'rơi nước mắt' khi nghe lời tâm sự này của quý nữ - Ảnh 3
Trường Giang chia sẻ khoảnh khắc vui đùa bên ái nữ cùng câu chuyện khiến người nghe chạnh lòng - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, dường như nam danh hài luôn bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian dành cho con gái. Còn Destiny là nhóc tì không những đáng yêu mà còn rất tình cảm. Câu nói của cô bé khiến cộng đồng mạng xuýt xoa vì cảm động trước tình cảm cha con của Trường Giang. 

Bên dưới bài đăng, ai nấy đều khen ngợi trước sự hiểu chuyện của Destiny: “Nghe bé nói thương quá à”, “Bé con đáng yêu thế”, “Hai cha con dễ thương”, “Nghe xong là ba rụng tim luôn”, “Em bé tình cảm quá” … Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ mong muốn Trường Giang - Nhã Phương sắp xếp công việc để bên cạnh con gái nhiều hơn.

 

Trường Giang - Nhã Phương kết hôn vào năm 2018. Không lâu sau, họ đón con gái đầu lòng là bé Destiny. Các chủ đề về gia đình của cặp đôi nghệ sĩ, đặc biệt là bé Destiny luôn nhận được sự chú ý và quan tâm từ khán giả. 

Trường Giang xúc đọng 'rơi nước mắt' khi nghe lời tâm sự này của quý nữ - Ảnh 4
Người hâm mộ mong muốn Trường Giang - Nhã Phương sắp xếp công việc để bên cạnh con gái nhiều hơn - Ảnh: FBNV
Trường Giang xúc đọng 'rơi nước mắt' khi nghe lời tâm sự này của quý nữ - Ảnh 5
Trường Giang - Nhã Phương đã thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh về con gái, không còn kín tiếng như trước đây - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương rất kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về bé, dành cho con sự riêng tư nhất có thể. Thời gian gần đây, khi ái nữ lớn dần, cặp đôi mới thoải mới hơn trong việc chia sẻ thông tin cũng như hình ảnh về bé. 

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương con gái Trường Giang

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