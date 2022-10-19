Thấy Phương Oanh bị 'mổ xẻ' khi đi du lịch Thái Lan, vợ Shark Bình bất ngờ 'quay xe': 'Búp bê khổ nhỉ?'

Sau những ồn ào tình ái, Phương Oanh quyết định đóng trang cá nhân của mình. Shark Bình cũng án binh bất động trên mạng xã hội. Mới đây nhất, cả hai được "team qua đường" bắt gặp đang đi du lịch cùng nhau ở Thái Lan. Cả 2 ăn mặc giản dị, thoải mái và luôn tay trong tay đi thăm quan nhiều nơi ở đất nước này. Về phía vợ Shark Bình, bà từng cho biết đang lập vi bằng thông qua bài viết trên trang cá nhân của Phương Oanh có nội dung tình cảm với chồng và đề nghị xử phạt nữ diễn viên vì đưa tin sai sự thật.

Dù vô tình vướng vào lùm xùm tình ái của chồng, nhưng vợ Shark Bình vẫn khá bình thản và thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời tư trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương vô cùng hạnh phúc khoe hình ảnh giấy khen con gái nhận được nhờ việc tham gia một số cuộc thi do nhà trường tổ chức. Tuy nhiên cư dân mạng không ngừng thả ảnh Shark Bình đi chơi với Phương Oanh, điều này khiến nữ CEO không khỏi lưu tâm.