Thấy Phương Oanh bị 'mổ xẻ' khi đi du lịch Thái Lan, vợ Shark Bình bất ngờ 'quay xe': 'Búp bê khổ nhỉ?'

Hình ảnh Shark Bình và Phương Oanh bị bắt gặp tay trong tay, tình tứ tại một khu chợ đêm ở Thái Lan được cư dân mạng chuyền tay nhau với tốc độ 'chóng mặt'.
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Sau những ồn ào tình ái, Phương Oanh quyết định đóng trang cá nhân của mình. Shark Bình cũng án binh bất động trên mạng xã hội. Mới đây nhất, cả hai được "team qua đường" bắt gặp đang đi du lịch cùng nhau ở Thái Lan. Cả 2 ăn mặc giản dị, thoải mái và luôn tay trong tay đi thăm quan nhiều nơi ở đất nước này. Về phía vợ Shark Bình, bà từng cho biết đang lập vi bằng thông qua bài viết trên trang cá nhân của Phương Oanh có nội dung tình cảm với chồng và đề nghị xử phạt nữ diễn viên vì đưa tin sai sự thật.
Mới đây trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương vô cùng hạnh phúc khoe hình ảnh giấy khen con gái nhận được nhờ việc tham gia một số cuộc thi do nhà trường tổ chức. Tuy nhiên cư dân mạng không ngừng thả ảnh Shark Bình đi chơi với Phương Oanh, điều này khiến nữ CEO không khỏi lưu tâm.
Cụ thể khi nhận được một bình luận: "Cha đang đi với búp bê", bà đáp trả cực "gắt": "Trẻ con nhà chị không bao giờ chơi búp bê, chỉ thích các hoạt động thể thao lành mạnh và trí tuệ thôi". Đồng thời bà Đào Lan Hương cho biết hiện tại đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi bên cạnh người thân: "Búp bê đi chơi không yên, khổ nhỉ. Ba mẹ con và ông bà đang ở Hạ Long, tận hưởng từng giây phút ý nghĩa bên nhau nhé".
Ngoài ra bà còn nhắn nhủ tới ái nữ: "Cám ơn em bé vì những món quà 20/10. Này con yêu ơi, con biết không?. Mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa".