Á hậu Phương Nga lỡ miệng lộ chuyện Hoa hậu Ngọc Hân sắp kết hôn

Hậu trường 18/10/2022 21:19

Phương Nga gọi Ngọc Hân là "cô dâu suýt tháng 10" khiến dân tình bán tín bán nghi chuyện nàng hậu cũng sắp kết hôn sau nhiều lần hoãn vì dịch.

Vào ngày 18/10, Á hậu Phương Nga đã đăng tải loạt ảnh cùng dàn mĩ nhân Việt đình đám bê tráp trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Điều khiến dân tình phải chú ý là chia sẻ đính kèm của Á hậu Việt Nam 2018: "Chúc mừng người chị Đỗ Mỹ Linh đã có người rước. Chúc mừng anh Quang đã rước được chị em. Chú thích trong ảnh chỉ có hai cô dâu tháng 10 và một cô dâu suýt tháng 10".

Á hậu Phương Nga lỡ miệng lộ chuyện Hoa hậu Ngọc Hân sắp kết hôn - Ảnh 1
 Á hậu Phương Nga đã đăng tải loạt ảnh cùng dàn mĩ nhân Việt đình đám bê tráp trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh Phương Nga đăng tải, ngoài cô và Đỗ Mỹ Linh - 2 cô dâu tháng 10, còn có sự xuất hiện của hoa hậu Ngọc Hân. Việc Phương Nga dùng cụm từ "cô dâu suýt tháng 10" cho Ngọc Hân khiến nhiều người đồn đoán ngày vui của Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng đang đến gần, có lẽ sẽ không lâu sau hôn lễ của 2 đàn em thân thiết. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của dân mạng. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Hân chưa chia sẻ gì thêm về chuyện kết hôn.

Á hậu Phương Nga lỡ miệng lộ chuyện Hoa hậu Ngọc Hân sắp kết hôn - Ảnh 2
Phương Nga mô tả Ngọc Hân là "cô dâu suýt tháng 10" - Ảnh: Chụp màn hình

Á hậu Phương Nga lỡ miệng lộ chuyện Hoa hậu Ngọc Hân sắp kết hôn - Ảnh 3
2 nàng hậu vui vẻ tương tác - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, Ngọc Hân được biết đến với mối lương duyên kéo dài hàng thập kỷ. Nửa kia của hoa hậu tên Phạm Phú Đạt. 2 người đã tổ chức lễ dạm ngõ vào năm 2019. Cặp đôi từng tính chuyện tổ chức đám cưới nhưng liên tục bị dời lại vì dịch bệnh Covid-19. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Hân chưa chia sẻ gì thêm về chuyện kết hôn.

Á hậu Phương Nga lỡ miệng lộ chuyện Hoa hậu Ngọc Hân sắp kết hôn - Ảnh 4
Ngọc Hân gặp gỡ và bén duyên với Phạm Phú Đạt sau 1 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ảnh: FBNV

Ngọc Hân gặp gỡ và bén duyên với Phạm Phú Đạt sau 1 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010. Dù bên nhau đã lâu nhưng mãi sau này nàng hậu mới công khai bạn trai, khi cả hai tính chuyện trăm năm. Hôn phu Ngọc Hân có học thức cao, được nhận xét có "tướng phu thê" với người đẹp. Được biết anh đang công tác tại Bộ Ngoại giao.

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Từ khóa:   Đỗ Vinh Quang Bùi Phương Nga Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh Ngọc Hân

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