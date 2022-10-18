Á hậu Phương Nga lỡ miệng lộ chuyện Hoa hậu Ngọc Hân sắp kết hôn

Vào ngày 18/10, Á hậu Phương Nga đã đăng tải loạt ảnh cùng dàn mĩ nhân Việt đình đám bê tráp trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Điều khiến dân tình phải chú ý là chia sẻ đính kèm của Á hậu Việt Nam 2018: "Chúc mừng người chị Đỗ Mỹ Linh đã có người rước. Chúc mừng anh Quang đã rước được chị em. Chú thích trong ảnh chỉ có hai cô dâu tháng 10 và một cô dâu suýt tháng 10".



Á hậu Phương Nga đã đăng tải loạt ảnh cùng dàn mĩ nhân Việt đình đám bê tráp trong lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh Phương Nga đăng tải, ngoài cô và Đỗ Mỹ Linh - 2 cô dâu tháng 10, còn có sự xuất hiện của hoa hậu Ngọc Hân. Việc Phương Nga dùng cụm từ "cô dâu suýt tháng 10" cho Ngọc Hân khiến nhiều người đồn đoán ngày vui của Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng đang đến gần, có lẽ sẽ không lâu sau hôn lễ của 2 đàn em thân thiết. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của dân mạng. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Hân chưa chia sẻ gì thêm về chuyện kết hôn.