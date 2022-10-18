Không phải Engfa Waraha đây mới là thí sinh được Đoàn Thiên Ân chọn đăng quang Miss Grand

Trưa 17/10, Thiên Ân bước vào vòng thi phỏng vấn kín tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Cô cho biết nếu không phải mình thì sẽ chọn đại diện Indonesia đăng quang Miss Grand.

Ngày 17/10, Đoàn Thiên Ân cùng dàn thí sinh Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) có buổi phỏng vấn trực tiếp với hội đồng giám khảo, gồm Chủ tịch Nawat, Phó chủ tịch Teresa cùng Miss Grand International 2014 và Miss Grand International 2016. Đoàn Thiên Ân thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 - Ảnh: Internet Đại diện Việt Nam mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu chào bằng tiếng Thái và sau đó trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh. Dù vốn tiếng Anh chưa thực sự tốt, điều Thiên Ân thể hiện được là sự bình tĩnh và thoải mái khi giao tiếp.

Trong buổi phỏng vấn, Thiên Ân đã hát tặng giám khảo hai bài hát - một bài tiếng Anh, và một bài tiếng Việt của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Giọng hát ngọt ngào của người đẹp Long An đã nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả và cũng gây ấn tượng với các giám khảo. Kết thúc buổi phỏng vấn, cô được hỏi rằng sẽ chọn ai làm Hoa hậu và đã đưa ra câu trả lời khá bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, Thiên Ân cho biết cô muốn đăng quang và đem lại thành tích "back to back" về cho Việt Nam. Tuy nhiên, khi được nhắc chọn một người khác ngoài bản thân, đại diện Việt Nam dành sự ủng hộ cho đại diện Indonesia - Andina Julie với lý do "Đó là bạn thân của em". Trong thời gian thi đấu tại Miss Grand International 2022, Thiên Ân và Andina Julie được xếp ở chung phòng với nhau.

Đại diện Việt Nam dành sự ủng hộ cho đại diện Indonesia - Andina Julie - Ảnh: Internet Netizen tỏ ra bất ngờ với lựa chọn của Thiên Ân, bởi họ cho rằng cô sẽ chọn Hoa hậu Engfa Waraha - Ảnh: Internet Đoàn Thiên Ân cùng dàn thí sinh Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet Netizen tỏ ra bất ngờ với lựa chọn của Thiên Ân, bởi họ cho rằng cô sẽ chọn Hoa hậu Engfa Waraha. Cả hai vô cùng thân thiết và thường xuyên "dính" lấy nhau mỗi khi có cơ hội. Thậm chí, đôi bạn còn bị "cấm" đi cạnh nhau bởi thường xuyên nói tiếng Thái và tiếng Việt.

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