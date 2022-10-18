Nhã Phương tố bị Trường Giang “hành”, bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm vì điều này

Nhìn cảnh tượng này, nhiều người không khỏi bất ngờ vì cứ ngỡ Trường Giang chỉ “sợ vợ” thôi, ai dè còn sợ cả chuột.
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Năm 2018, Trường Giang và Nhã Phương chính thức về chung một nhà và sau một năm kết hôn cặp đôi chào đón sự ra đời của con gái đầu lòng – bé Destiny. Từ đó đến nay, “chàng hề xứ Quảng” được xếp hạng chiều vợ số 1 trong showbiz Việt. Thế nhưng mới đây, Trường Giang khiến người hâm mộ bất ngờ khi dám công khai "sai vặt" Nhã Phương dọn cả biệt thự. Nữ diễn viên không ngần ngại "bóc phốt" ông xã trên mạng xã hội và nhanh chóng thu về lượng tương tác cực lớn.
Cụ thể, chỉ vì phát hiện có chuột trong nhà mà cô bị ông xã bắt dọn dẹp tất tần tật mọi ngóc ngách trong nhà để con vật đó không có nơi trú ngụ. Quá mệt mỏi với ông chồng kỹ tính, nữ diễn viên đã chia sẻ ảnh “dìm hàng” bụng phệ của chồng kèm theo dòng trạng thái đầy bức xúc: “Ai bảo chỉ vì thấy em chuột thôi mà hành vợ dọn hết cái nhà, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài… Từ nay hãy gọi chú là Doraemon”, Nhã Phương viết.
Hình ảnh ví von của Nhã Phương khi gọi ông xã giống mèo máy Doraemon trong bộ phim hoạt hình Nhật Bản khiến ai nấy cười ngất. Ngay phía dưới phần bình luận, nữ diễn viên còn tiết lộ thêm một tin khác. Đó chính là ngay đêm hôm đấy cả nhà cô đã phải “bỏ của chạy lấy người”, dời đi nơi khác ở luôn.
Nhìn cảnh tượng này, nhiều người không khỏi bất ngờ vì cứ ngỡ Trường Giang chỉ “sợ vợ” thôi, ai dè còn sợ cả chuột. Bên dưới bài đăng, dân mạng đã phải ôm bụng cười trước khoảnh khắc Trường Giang bị dìm hàng. Ngoài ra một số netizen cũng để lại những lời trêu chọc nam MC.
- "Xem mà không nhịn được cười, hóa ra Trường Giang sợ chuột à".
- "Không thể tin được là Trường Giang sợ chuột luôn đấy".
- "Dìm hàng nhưng vẫn sang và đẹp trai nhé Trường Giang ơi".
- "Hâm mộ gia đình Trường Giang - Nhã Phương lắm, thích những khoảnh khắc mộc mạc thế này".