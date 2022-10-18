Nhã Phương tố bị Trường Giang “hành”, bỏ của chạy lấy người ngay trong đêm vì điều này

Năm 2018, Trường Giang và Nhã Phương chính thức về chung một nhà và sau một năm kết hôn cặp đôi chào đón sự ra đời của con gái đầu lòng – bé Destiny. Từ đó đến nay, “chàng hề xứ Quảng” được xếp hạng chiều vợ số 1 trong showbiz Việt. Thế nhưng mới đây, Trường Giang khiến người hâm mộ bất ngờ khi dám công khai "sai vặt" Nhã Phương dọn cả biệt thự. Nữ diễn viên không ngần ngại "bóc phốt" ông xã trên mạng xã hội và nhanh chóng thu về lượng tương tác cực lớn.

Gia đình hạnh phúc của nam danh hài xứ Quảng - Ảnh: FBNV Nhã Phương - Trường Giang là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz - Ảnh: FBNV

Cụ thể, chỉ vì phát hiện có chuột trong nhà mà cô bị ông xã bắt dọn dẹp tất tần tật mọi ngóc ngách trong nhà để con vật đó không có nơi trú ngụ. Quá mệt mỏi với ông chồng kỹ tính, nữ diễn viên đã chia sẻ ảnh “dìm hàng” bụng phệ của chồng kèm theo dòng trạng thái đầy bức xúc: “Ai bảo chỉ vì thấy em chuột thôi mà hành vợ dọn hết cái nhà, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài… Từ nay hãy gọi chú là Doraemon”, Nhã Phương viết.