MONO dần lấn lướt Sơn Tùng, tương lai có thể vượt qua anh trai?

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, sau khi chính thức debut và tung ra sản phẩm, em trai Sơn Tùng đã gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Dần dà sau đó, thực lực của anh chàng đã được chứng minh qua những lần hát live được khen ngợi hết lời. Những đoạn clip anh chàng biểu diễn cũng dần được quan tâm nhiều và khiến dân tình phải chia sẻ rầm rộ.

Bên cạnh đó việc chăm chỉ "chạy show", biểu diễn ở nhiều sân khấu âm nhạc của MONO cũng nhận được những lời khen từ khán giả, khác xa một trời một vực của anh trai Sơn Tùng M-TP khi chỉ xuất hiện hạn chế, lác đác tại các sân khấu âm nhạc hay sự kiện trong một năm.

Dù chỉ mới debut thời gian chưa lâu, tuy nhiên MONO đã tạo ra được những dấu ấn nhất định trên thị trường giải trí . Xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc khắp cả nước, từ Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM cho đến Cần Thơ, MONO luôn khuấy động bầu không khí, tạo ra sự cuồng nhiệt cho khán giả, đặc biệt là "hit" Waiting For You.

Dễ dàng nhận thấy tranh thủ thời điểm anh trai chưa ra sản phẩm hay quay trở lại đường đua âm nhạc, MONO đã làm rất tốt công việc của mình, đặc biệt là so với một nghệ sĩ trẻ vừa debut như MONO.

Cách đây chưa lâu, Sơn Tùng và MONO đều tham gia biểu diễn tại hai sự kiện khác nhau tại Hà Nội. Xuất hiện tại một quán bar đình đám, MONO gây bất ngờ khi khiến con phố cổ thủ đô tắc nghẽn vì đám đông xếp hàng dài chờ đợi. Không những thế, anh chàng còn phủ sóng khắp các mạng xã hội với màn trình diễn chỉ vỏn vẹn 3 ca khúc của mình, cho thấy sức nóng không nhỏ dù mới chỉ là tân binh. Điều này dường như cũng là quá đỉnh và hiếm có với một tên tuổi mới chỉ debut 2 tháng.



Sự xuất hiện của MONO luôn khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết - Ảnh: Internet

Cùng ngày, Sơn Tùng dù lần đầu diễn live hai ca khúc hoàn toàn mới trong dự án SKY DECADE nhưng có vẻ vẫn bị em trai “lấn lướt" hết sự chú ý trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên cần phải làm rõ, tính chất 2 show diễn hoàn toàn khác nhau. Show diễn có Sơn Tùng là sự kiện kín của 1 nhãn hàng chỉ toàn khách mời VIP còn MONO diễn công khai tại 1 quán bar có bán vé.

Sự xuất hiện của MONO gây tắc nghẽn con phố cổ Hà Nội - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó MONO dường như cũng nhận thức rất rõ việc tôn trọng những bậc đàn anh, đàn chị trong nghề, đặc biệt là khán giả khi trong một đoạn clip hậu trường cách đây chưa lâu, hình ảnh MONO cúi đầu, vẫy tay chào khán giả đã nhận được "mưa lời khen" từ dân mạng.



MONO chăm chỉ chạy show, khác xa với anh trai Sơn Tùng M-TP - Ảnh: Internet

Có thể thấy không chỉ dừng lại ở màn "debut" hoành tráng mà quan trọng hơn cả, MONO dường như đang toàn tâm toàn ý cho con đường âm nhạc của mình. Không dựa dẫm vào anh trai, cũng không đi theo con đường mà nhiều nghệ sĩ trẻ đã và đang chọn, MONO có lối đi riêng và mong muốn được khán giả, giới chuyên môn nhìn nhận được thực lực, niềm đam mê âm nhạc trong chính MONO.