Chiến thắng của Bảo Ngọc khiến đối thủ 'tâm phục khẩu phục': 'Cô ấy đẹp cả tấm lòng lẫn nhan sắc'

Hậu trường 15/10/2022 16:29

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có hành trình ấn tượng trước khi giành chiến thắng thuyết phục tại Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Đêm chung kết Miss Intercontinental 2022 chính thứ diễn ra vào 7h ngày 14/10 (1h sáng ngày 15/10 theo giờ Việt Nam), tại Ai Cập với sự tranh tài của hơn 70 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện của Việt Nam tại đấu trường lần này đó chính là cô nàng Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Chiến thắng của Bảo Ngọc khiến đối thủ 'tâm phục khẩu phục': 'Cô ấy đẹp cả tấm lòng lẫn nhan sắc' - Ảnh 1
Bảo Ngọc xuất sắc đoạt vương miện Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian dài chinh chiến, vinh quang đã về với Lê Nguyễn Bảo Ngọc với danh hiệu tân Hoa hậu Liên lục địa 2022. Cô gái sở hữu chiều cao 1m85 đã khiến hàng triệu trái tim yêu cái đẹp tự hào, ngưỡng mộ. Trong đêm Chung kết, Bảo Ngọc lần lượt được gọi tên vào Top 20 chung cuộc và vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để bước chân vào Top 6 cùng danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa Châu Á - Châu Đại Dương sau khi trải qua phần thi bikini và dạ hội. Bước đến phần thi ứng xử, Bảo Ngọc thể hiện được hết bản lĩnh của mình trên sân khấu quốc tế khi trả lời trôi chảy, nuốt mic đầy tự tin. Ngay sau đó, cô nàng được xướng tên cho ngôi vị cao nhất đầy thuyết phục với nhiều sự reo hò, cổ vũ của fan hâm mộ. 

Chiến thắng của Bảo Ngọc khiến đối thủ 'tâm phục khẩu phục': 'Cô ấy đẹp cả tấm lòng lẫn nhan sắc' - Ảnh 2
Bảo Ngọc rạng rỡ nhận vương miện - Ảnh: Internet

Sau khi chính thức đăng quang Miss Intercontinental 2022, Bảo Ngọc nhận được vô vàn lời khen ngợi từ các đại diện nước khác. Đại diện của Georgia chia sẻ: "Bảo Ngọc là một cô gái rất dễ thương và tôi rất vui vì cô ấy đã làm rất tốt. Rất dễ thương và xinh đẹp".

Chiến thắng của Bảo Ngọc khiến đối thủ 'tâm phục khẩu phục': 'Cô ấy đẹp cả tấm lòng lẫn nhan sắc' - Ảnh 3
Bảo Ngọc nhận được vô vàn lời khen ngợi từ các đại diện nước khác - Ảnh: Internet
Chiến thắng của Bảo Ngọc khiến đối thủ 'tâm phục khẩu phục': 'Cô ấy đẹp cả tấm lòng lẫn nhan sắc' - Ảnh 4

Đại diện của Armenia cũng bày tỏ: "Tôi rất thích cô ấy, một người rất xinh đẹp và tử tế". Đại diện đến từ Hy Lạp cũng hết lòng khen ngợi Bảo Ngọc: "Cô ấy rất xinh đẹp và tử tế. Cô ấy đẹp ở cả từ tấm lòng đến nhan sắc".

Được biết, khi nhập cuộc Miss Intercontinental năm nay, Bảo Ngọc nhận được rất nhiều sự yêu mến của các đại diện khác bởi sự thân thiện, tấm lòng nhân hậu của mình. Cô nàng còn chu đáo chỉnh sửa lông mi giúp các thí sinh khác và cho đại diện Cameroon mượn váy trình diễn trong phần mở màn đêm Chung kết vừa qua. 

Chiến thắng của Bảo Ngọc khiến đối thủ 'tâm phục khẩu phục': 'Cô ấy đẹp cả tấm lòng lẫn nhan sắc' - Ảnh 5
Bảo Ngọc sở hữu chiều cao 1m85 và nhan sắc thu hút cùng nền tảng tiếng Anh rất tốt - Ảnh: Internet
Chiến thắng của Bảo Ngọc khiến đối thủ 'tâm phục khẩu phục': 'Cô ấy đẹp cả tấm lòng lẫn nhan sắc' - Ảnh 6
Bảo Ngọc nhận được rất nhiều sự yêu mến của các đại diện khác bởi sự thân thiện, tấm lòng nhân hậu của mình - Ảnh: Internet

Với những gì mà Bảo Ngọc đã và đang thể hiện, càng làm cho đất nước Việt Nam thêm phần tự hào bởi không chỉ được biết đến là Miss Intercontinental 2022 mà cô nàng còn đem đến một hình ảnh người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, thông minh và giàu lòng nhân ái đến bạn bè quốc tế. 

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