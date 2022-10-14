Ngoài Sơn Tùng - MONO, còn có rất nhiều cặp anh chị em ruột 'tung hoành' showbiz Việt

Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng debut, MONO đang dần khẳng định được sức hút của bản thân. Gần đây, Sơn Tùng và MONO có dịp đi diễn cùng ngày, khiến dân tình được một phen thích thú với màn so kè độ nhiệt của cặp anh em nổi tiếng và đầy tài năng này.

Sơn Tùng M-TP được biết đến là 1 trong những ngôi sao hàng đầu Vpop và việc em trai của anh chàng - Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) tuyên bố theo đuổi sự nghiệp ca hát cũng ngay lập tức vấp phải không ít sự hoài nghi từ công chúng.

Cụ thể, tối ngày 7/10, Sơn Tùng và MONO đều tham gia biểu diễn tại hai sự kiện khác nhau tại Hà Nội. Xuất hiện tại một quán bar đình đám, MONO gây bất ngờ khi khiến con phố cổ thủ đô tắc nghẽn vì đám đông xếp hàng dài chờ đợi. Không những thế, anh chàng còn phủ sóng khắp các mạng xã hội với màn trình diễn chỉ vỏn vẹn 3 ca khúc của mình.

Về phía Sơn Tùng dù lần đầu diễn live hai ca khúc hoàn toàn mới trong dự án SKY DECADE nhưng có vẻ vẫn bị em trai “lấn lướt” hết sự chú ý trên các phương tiện truyền thông. Phải chăng vì tính chất 2 show diễn hoàn toàn khác nhau: Show diễn có Sơn Tùng là sự kiện kín của 1 nhãn hàng chỉ toàn khách mời VIP còn MONO diễn công khai tại 1 quán bar có bán vé. Có thể nói, Sơn Tùng M-TP và MONO đang là 1 trong các bộ đôi thu hút nhiều sự chú ý nhất của đông đảo cộng đồng mạng hiện nay.

Ngoài cặp bộ đôi Sơn Tùng - MONO, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp nhiều cặp anh chị em ruột trong giới nghệ sĩ cũng thành công không kém.

Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương: Mỗi cá nhân đều thành danh và gặt hái được những thành công nhất định trong sự nghiệp

Gia đình Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết là trường hợp hiếm hoi trong showbiz khi may mắn có những cô con gái tài năng, thành công, giàu có tại làng giải trí trong nước cũng như hải ngoại. Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật. Ba chị em đều thừa hưởng dòng máu yêu ca hát từ gia đình và được nuôi dưỡng niềm đam mê từ nhỏ. Dù cùng cha cùng mẹ, chung tình yêu âm nhạc nhưng mỗi người lại chọn cho mình lối đi riêng.

Gia đình Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết là trường hợp hiếm hoi trong showbiz khi may mắn có những cô con gái tài năng, thành công, giàu có - Ảnh: Internet

Những năm 2000 là thời điểm mà Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Đặc biệt là Cẩm Ly và Minh Tuyết đã tạo nên cặp song ca nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ở sân khấu hải ngoại. Được nhiều người biết đến nhưng cả 3 lại cực kỳ khiêm tốn và lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Chính vì vậy, cuộc sống riêng của họ được khán giả tò mò và quan tâm.

Nếu Cẩm Ly thành công trong nước với phong cách trữ tình, mang đậm âm hưởng dân ca, Minh Tuyết lại là gương mặt ca sĩ ăn khách bậc nhất ở hải ngoại với gu thời trang gợi cảm và dòng nhạc đa dạng thì Hà Phương lại hoạt động giải trí im ắng hơn vì cô có một gia đình hạnh phúc bên chồng đại gia.

Phương Linh - Phương Ly: Cặp chị em tài sắc vẹn toàn

Phương Linh - Phương Ly là một trong những cặp chị em nhan sắc và tài năng nổi tiếng của showbiz Việt. Trong khi Phương Ly ghi dấu ấn mạnh mẽ với dòng nhạc trẻ sôi động, những bản pop-ballad, cô chị Phương Linh lại hướng đến dòng nhạc tinh tế, trữ tình và sâu lắng.

Phương Linh - Phương Ly là một trong những cặp chị em nhan sắc và tài năng nổi tiếng của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Cả hai đều thành công trên con đường đã chọn, mặc dù không thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí nhưng Phương Ly, Phương Linh vẫn là một trong những nữ ca sĩ được yêu thích nhất hiện nay. Nhan sắc ngọt ngào, trưởng thành cùng giọng hát "đẹp" hoàn hảo và đầy tình cảm, Phương Linh luôn đốn tim công chúng mỗi lần xuất hiện.

Bước vào làng giải trí, Phương Linh kết hợp với Hà Anh Tuấn để trở thành cặp đôi song ca đình đám. Đồng thời, Phương Linh cũng ra mắt sản phẩm solo và nhanh chóng có bài hát hit được đông đảo khán giả yêu thích như Cơn Gió Lạ, Quán Cũ, Đêm Tình Yêu… Hiện nay, Phương Linh có một cuộc sống giàu có với những món đồ hàng hiệu cao cấp và những chuyến du lịch xa xỉ.

Từng thử sức với nhiều cuộc thi âm nhạc khác nhau nhưng không mang lại thành công, mà chính Phương Ly đã tự mình tỏa sáng bằng các bản hit Anh Là Ai, Mặt Trời Của Em, Chạy Khỏi Thế Giới Này, Thằng Điên… Nhờ những hoạt động tích cực trong nghệ thuật, Phương Ly đã khẳng định được tài năng và bản lĩnh của mình.

Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm: Em lên hương còn chị “mất tích” trên bản đồ âm nhạc

Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm là cặp chị em nổi tiếng của showbiz Việt nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng nhan sắc đáng gờm "một chín một mười". Hai chị em cực thân thiết khi đồng hành cùng nhau ở hầu hết các sự kiện lớn nhỏ và mỗi lần xuất hiện, vẻ ngoài xinh xắn của cả hai đều khiến dân tình "phát sốt".

Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm là cặp chị em nổi tiếng của showbiz Việt nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng nhan sắc đáng gờm "một chín một mười" - Ảnh: Internet

Cả 2 đều sở hữu gương mặt xinh như hotgirl cùng body chuẩn chỉnh. Bước chân vào showbiz Việt, Thiều Bảo Trang gây ấn tượng khi tham gia Sao Mai Điểm Hẹn và The Voice Vietnam. Sau đó không lâu, cô cùng em gái Thiều Bảo Trâm thành lập nhóm Bee.T dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phương Uyên.

Sau đó, cặp đôi đã tách ra hoạt động solo, Thiều Bảo Trâm dần định hình phong cách âm nhạc đến ngoại hình theo hơi hướng Kpop. Trong khi đó dòng nhạc mà Thiều Bảo Trang theo đuổi là phong cách nhạc phóng khoáng với các dòng nhạc pop, alternative rock.

Hiện nay, Thiều Bảo Trâm có vẻ “lấn lướt” hơn chị gái trên thị trường âm nhạc Việt, các sản phẩm gần đây của cô nàng như Một Mình Có Buồn Không, Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, Chúng Ta Làm Bạn Được Không… cũng nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả và gặt hái không ít những thành tích nhất định.

Khắc Hưng - Khắc Việt: Mỗi người 1 sự nghiệp và thành công riêng

Khắc Hưng và Khắc Việt là cặp anh em đình đám nào trong Vbiz. Họ sáng tác bài nào là tạo nên hit bài đó trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật năng nổ.

Khắc Việt và Khắc Hưng là hai anh em ruột, cùng theo đuổi con đường nghệ thuật và cùng nổi tiếng. Trong khi Khắc Hưng là nhà sản xuất hàng đầu làng nhạc Việt thì Khắc Việt cũng đã có chỗ đứng riêng cho mình ở cả hai vị trí - nhạc sĩ và ca sĩ.

Khắc Hưng và Khắc Việt là cặp anh em đình đám nào trong Vbiz - Ảnh: Internet

Cả hai anh em đều có những bài hát "hit" được giới trẻ yêu mến và "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Tâm sự về người anh của mình, Khắc Hưng thẳng thắn cho biết, điều anh không thích nhất ở Khắc Việt chính là sự nóng tính và thiếu kiên nhẫn.

Tuy nhiên, trong âm nhạc anh trai lại là người vô cùng cầu kỳ và cẩn thận. Về phần Khắc Việt, anh không giấu được sự tự hào và xúc động ghi nhắc về em trai, rằng anh có một người em vô cùng đặc biệt - người đã đứng sau làm nên thành công của Khắc Việt - người đã trở thành nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu hiện nay.

Vương Anh Tú - Mr. Siro: Cặp anh em chuyện trị những bản ballad “cứa tim”

Vương Anh Tú, em trai ruột của nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Vương Quốc Tuân (nghệ danh Mr. Siro). Cũng như anh trai, Vương Anh Tú cũng rất đa năng khi vừa biết sáng tác, vừa hát hay lại biết sản xuất âm nhạc.

Điểm qua những ca khúc của nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác sẽ có rất nhiều người bất ngờ vì có những ca khúc mình đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần như Anh Cứ Đi Đi, Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi, Nắm Tay Anh Nhé, Vợ Tuyệt Vời Nhất... nhưng lại chưa hề chú ý ca khúc đó do ai sáng tác.

Vương Anh Tú, em trai ruột của nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Vương Quốc Tuân (nghệ danh Mr. Siro) - Ảnh: Internet

Còn Mr. Siro cũng là một trong những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng với những bài nhạc tình yêu buồn nhẹ nhàng, sâu lắng. Hầu hết các ca khúc mà anh sáng tác đều phù hợp với thị hiếu của giới trẻ.

Vì thế mỗi lần ra ca khúc nào cũng đều nhận được nhiều sự quan tâm, đón đợi từ người hâm mộ. Hầu hết các bạn trẻ đều đã từng nghe đến Mr. Siro hoặc những ca khúc do anh sáng tác như: Vô Hình Trong Tim Em, Cô Đơn Không Muốn Về Nhà…

Năm 2020, Mr. Siro còn tặng bài hát Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp cho ca sĩ Hòa Minzy. Ca khúc này một lần nữa tiếp tục được xếp vào một trong những bài hit do Mr. Siro sáng tác.

Trước Hòa Minzy, anh từng hợp tác với một số ca sĩ khác như: Bảo Anh, Hương Tràm, Bích Phương... và đều vô cùng thành công, những ca khúc do anh chắp bút được các giọng ca thể hiện đều đạt top trending, chiếm vị trí cao trên BXH âm nhạc.