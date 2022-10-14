Hải Tú đã có động thái giữa tin đồn kết hôn cùng 'Chủ tịch', diện mạo gây chú ý

Hậu trường 14/10/2022 10:49

Động thái mới nhất của Hải Tú đang thu hút sự quan tâm lớn từ dân mạng.

Cách đây ít ngày, cư dân mạng đã được một phen xôn xao trước thông tin một cặp "Chủ tịch - gà cưng" đình đám Vbiz sắp kết hôn. Song song đó, thông tin cho rằng cả 2 sẽ tổ chức một đám cưới trong bí mật và tại quê nhà của chú rể cũng gây chú ý không kém. Một trong những cái tên được cư dân mạng “réo gọi” vì nhiều điểm trùng hợp chính là cặp đôi Sơn Tùng – Hải Tú.

Sơn Tùng – Hải Tú 1
 Cách đây ít ngày, thông tin Sơn Tùng – Hải Tú sẽ tổ chức một đám cưới trong bí mật và tại quê nhà của chú rể cũng gây chú ý - Ảnh: Internet

Tối 13/10, trên trang Instagram cá nhân, Hải Tú cuối cùng cũng đã có động thái trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn từ dân tình. Theo đó, cô đã đăng tải loạt ảnh đi ăn cùng bạn của mình. Có thể thấy, cả 2 đã cùng có với nhau bữa tối sang chảnh với những món ăn thịnh soạn được bày biện cực kì bắt mắt. 

Sơn Tùng – Hải Tú 2
 Hải Tú cuối cùng cũng đã có động thái trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn từ dân tình - Ảnh: TCNNV

Tuy nhiên, thứ gây chú ý nhất chính là ngoại hình hiện tại của Hải Tú. Sau thời gian dài vắng bóng, nữ diễn viên đã đổi mới diện mạo bằng một mái tóc hoàn toàn khác lạ. Từ đó, visual của cô nàng cũng có phần thay đổi. Trong ảnh, cô diện trang phục đơn giản cùng thần thái tươi tắn, đáng yêu.

Sơn Tùng – Hải Tú 3
 Trong ảnh, cô diện trang phục đơn giản cùng thần thái tươi tắn, đáng yêu - Ảnh: TCNNV

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nữ diễn viên độc quyền – “gà cưng” nhà MTP Entertainment Hải Tú diện váy cưới xinh đẹp khoe visual tựa nàng thơ. Hình ảnh cô nàng trong váy cưới trắng tinh khôi, dịu dàng tựa đầu vào một bờ vai lạ khiến netizen đặt nghi vấn. Họ cho rằng “bờ vai” đó không ai khác chính là “chủ tịch” Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng – Hải Tú 4
Hình ảnh Hải Tú trong váy cưới trắng tinh khôi, dịu dàng tựa đầu vào một bờ vai lạ khiến netizen đặt nghi vấn - Ảnh: Internet

Thậm chí, đi kèm với nghi vấn trên là nhiều tin đồn chưa xác thực được lan truyền. Dân tình đồn đoán rằng cả hai đang “bí mật” chuẩn bị một lễ cưới riêng tư, địa điểm là quê nhà Thái Bình của Sơn Tùng M-TP. Nguồn tin cho hay thiệp cưới của cặp đôi đã được gửi đi và một sao trong Vbiz cũng đã nhận được lời mời. 

Sơn Tùng – Hải Tú 4
Bất chấp những tin đồn râm ran trên mạng xã hội nhiều ngày qua, thì “nhân vật chính” trong câu chuyện này vẫn giữ im lặng - Ảnh: Internet

Dù vậy, bất chấp những tin đồn râm ran trên mạng xã hội nhiều ngày qua, thì “nhân vật chính” trong câu chuyện này vẫn giữ im lặng. Thông tin về thiệp cưới lẫn hình ảnh Hải Tú diện váy cưới vẫn chưa được người trong cuộc lên tiếng xác nhận thực hư. Vì vậy những thông tin này vẫn đang là chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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