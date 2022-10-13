Hoa hậu Mỹ Linh chia sẻ về đám cưới, tiết lộ lý do bấy lâu "giấu nhẹm" chuyện yêu đương với thiếu gia nghìn tỷ

Nhân dịp sinh nhật tuổi 26, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã xác nhận về đám cưới với bạn trai Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội. Cô không hề có ý định giấu chuyện kết hôn.

Thời gian gần đây, thông tin hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Vinh Quang chuẩn bị tổ chức đám cưới đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới truyền thông và khán giả. Dù cả hai chưa từng một lần lên tiếng về câu chuyện này, tuy nhiên một số bạn bè của nàng hậu đã xác nhận hôn lễ của cô sẽ được diễn ra vào ngày 23/10 sắp tới. Sau một thời gian dài im lặng, mới đây trên trang cá nhân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm và đám cưới với bạn trai thiếu gia. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm và đám cưới với bạn trai thiếu gia - Ảnh: FBNV "Cuối cùng ngày này đã tới. Hôm nay là ngày đặc biệt với tôi - ngày sinh nhật tuổi 26, tôi muốn dành hết niềm vui và hạnh phúc trong ngày hôm nay để thông báo với mọi người về quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên, khi tôi mới đăng quang hoa hậu, rất nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm, về người ấy nhưng tôi chưa bao giờ lên tiếng và ở thời điểm đó, tôi luôn hứa với mọi người rằng: Khi nào tôi tìm được một người xứng đáng, sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời, tôi sẽ chia sẻ với mọi người. Và đến giờ tôi đã giữ được lời hứa đó" - Hoa hậu Việt Nam 2016 viết.

Bài đăng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Dù người đẹp biết những ngày vừa qua, đông đảo khán giả đã biết đến thông tin này qua rất nhiều nguồn, tuy nhiên cô rất tiếc khi chưa thể chia sẻ điều gì ở thời điểm đó: "Ngay từ ngày đầu, khi Linh và anh Quang quen nhau cho đến khi anh Quang cầu hôn Linh và hai đứa chuẩn bị đám cưới, Linh chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là Linh muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình!". "Linh không biết phải bắt đầu từ đâu về chuyện tình yêu của Linh và anh Quang, Linh chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất! Linh và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên và mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho 2 đứa mình!", Đỗ Mỹ Linh cho biết chuyện tình cảm nhận được sự chấp thuận từ hai gia đình và bạn bè.

Từ trước đến nay, cô và bạn trai thiếu gia từng không ít lần vướng vào tin đồn hẹn hò - Ảnh: Internet Cuối cùng nàng hậu không quên gửi lời cảm ơn tới những người đã yêu thương cô trong thời gian qua: "Tháng 10 lúc nào cũng là một tháng thật nhiều sự kiện và ý nghĩa với Linh và từ bây giờ sẽ lại có thêm một ngày kỉ niệm vào tháng 10! Linh cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho Linh và anh Quang trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn mọi người vào một ngày thật đẹp cùng mùa thu Hà Nội!". Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết cùng cư dân mạng đều đồng loạt gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cô nàng - Ảnh: Internet Trước đó, bà Phạm Kim Dung - Trưởng BTC cuộc thi Miss Grand Vietnam vô tình tiết lộ thông tin về đám cưới nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn không lên tiếng xác nhận. Trước khi công bố tổ chức hôn lễ với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được biết đến là người đẹp kín tiếng nên những hình ảnh cô xuất hiện cùng bạn trai Đỗ Vinh Quang trên khán đài sân vận động hay với nhóm bạn thân khiến công chúng tò mò.

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