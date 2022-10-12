Người đẹp Campuchia trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp Việt phản ứng ra sao?

Hậu trường 12/10/2022 09:45

Sau khi gây tranh cãi khi ghép gương mặt của mình vào bức ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên, Miss Grand Cambodia 2022, Pich Votey Saravody, đã nhanh chóng gặp mặt người đẹp Việt và nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

Cuộc thi Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đang diễn ra tại Indonesia. Thí sinh Campuchia, Pich Votey Saravody, gây tranh luận khi đăng trên trang cá nhân bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Cụ thể, gương mặt cô được ghép vào bức ảnh gốc của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Người đẹp Campuchia trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp Việt phản ứng ra sao? - Ảnh 1
Người đẹp Campuchia trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp Việt phản ứng ra sao? - Ảnh 2
Thí sinh Campuchia gây tranh luận khi đăng trên trang cá nhân bức ảnh gương mặt cô được ghép vào bức ảnh gốc của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, người đẹp Campuchia đã nhận phải vô số chỉ trích từ cộng đồng mạng. Sau đó, cô phải xóa bức hình trên và viết dòng trạng thái xin lỗi:

"Xin lỗi tất cả người hâm mộ Việt Nam vì đã khiến các bạn thất vọng về bức ảnh đã qua chỉnh sửa này. Bức ảnh chỉnh sửa này không có mục đích nào cả, tôi nhìn thấy người hâm mộ edit cho tôi và đã đăng nó trên story. Tôi rất xin lỗi vì làm các bạn phải bận tâm. Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể tha thứ cho tôi và tôi sẽ làm hết sức mình và không để điều này xảy ra một lần nữa. Tôi yêu quý và kính trọng Queen Tiên của chúng ta rất nhiều".

Người đẹp Campuchia trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp Việt phản ứng ra sao? - Ảnh 3
Người đẹp Campuchia đã nhận phải vô số chỉ trích. Sau đó, cô phải xóa bức hình trên và viết dòng trạng thái xin lỗi - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Mới đây, sau khi hoàn thành đêm trình diễn Trang phục dân tộc Bali, Miss Grand Campuchia đã trực tiếp gặp Hoa hậu Thùy Tiên và nói lời xin lỗi tới cô. Trong clip quay cùng Thùy Tiên, Pich Votey Saravody mỉm cười và gửi lời xin lỗi tới các fan Việt và Hoa hậu Thùy Tiên.

Người đẹp Campuchia trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp Việt phản ứng ra sao? - Ảnh 4
Miss Grand Campuchia đã trực tiếp gặp Hoa hậu Thùy Tiên và nói lời xin lỗi tới cô - Ảnh: Chụp màn hình

Người đẹp Việt rất thoải mái trước lời xin lỗi từ Miss Grand Campuchia, cô thậm chí còn dạy Pich Votey Saravody nói xin lỗi bằng tiếng Việt. Sau khi đại diện Campuchia nói xin lỗi, Thùy Tiên cũng động viên cô: "Không sao đâu, hãy bỏ qua chuyện này đi".

Người đẹp Campuchia trực tiếp xin lỗi Hoa hậu Thùy Tiên, người đẹp Việt phản ứng ra sao? - Ảnh 5
Người đẹp Việt rất thoải mái trước lời xin lỗi từ Miss Grand Campuchia - Ảnh: Chụp màn hình

Trên mạng xã hội, các fan bình luận: "Bả sai thiệt nhưng tìm tận Tiên để xin lỗi Tiên, cũng như xin lỗi fan Việt Nam thì cũng oke rồi. Thấy dễ thương", "Sai biết xin lỗi nên tạm chấp nhận", "Mọi người cũng bỏ qua cho em ấy đi, tội người ta"...

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Từ khóa:   Thùy Tiên Miss Grand International Miss Grand Cambodia

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