Sau khi biệt thự bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản trị giá hàng tỷ, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây chú ý khi bầu show đăng tải thông tin về việc cô hủy show diễn viên ở Mỹ vì bệnh nặng.
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Vừa qua, một bài viết từ đơn vị quản lý show diễn của Hồ Ngọc Hà tại Mỹ gây chú ý khi chia sẻ thông tin nữ ca sĩ sẽ không thể biểu diễn trong đêm nhạc Love Song tại San Jose, California hôm 9/10 (giờ địa phương) vì bệnh nặng. Nói về thiệt hại, đơn vị này cho biết việc hủy show khiến BTC bị lỗ 50.000 USD. Tuy nhiên, trên tinh thần hỗ trợ và chia sẻ với sự cố của nghệ sĩ, bầu show muốn để Hồ Ngọc Hà tập trung giải quyết công việc cá nhân.
Vừa qua, gia đình Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản giá trị. Qua kiểm tra, gia đình nữ ca sĩ cho biết bị trộm đột nhập lấy 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị.
Người thân của Hồ Ngọc Hà phát hiện căn biệt thự của nữ ca sĩ ở đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức có dấu hiệu nghi bị đột nhập. Sau đó, mọi người kiểm tra, phát hiện mất nhiều tài sản nên trình báo công an. Hiện tại vẫn chưa thống kê hết số tài sản bị mất của nghệ sĩ này, bước đầu, gia đình ca sĩ trình báo mất vàng, tiền,… trị giá khoảng 3 đến 4 tỷ đồng.
Đầu tháng 5/2021, Hồ Ngọc Hà tiết lộ gia đình cô cùng chồng Kim Lý và các con đã chính thức dọn về căn biệt thự mới tậu. Căn biệt thự trị giá khoảng 30 tỉ đồng khiến dân tình ngưỡng mộ.
Hồ Ngọc Hà được xem là ngôi sao đình đám hàng đầu trong làng giải trí Việt Nam. Hà Hồ hội tụ nhiều điểm mà bất cứ phụ nữ hiện đại nào cũng mong muốn từ ngoại hình, danh tiếng và sự giàu có.Sau quãng thời gian làm việc chăm chỉ với mức cát sê khủng, Hồ Ngọc Hà đã tích góp và sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa đâu.