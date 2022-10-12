Vừa qua, một bài viết từ đơn vị quản lý show diễn của Hồ Ngọc Hà tại Mỹ gây chú ý khi chia sẻ thông tin nữ ca sĩ sẽ không thể biểu diễn trong đêm nhạc Love Song tại San Jose, California hôm 9/10 (giờ địa phương) vì bệnh nặng. Nói về thiệt hại, đơn vị này cho biết việc hủy show khiến BTC bị lỗ 50.000 USD. Tuy nhiên, trên tinh thần hỗ trợ và chia sẻ với sự cố của nghệ sĩ, bầu show muốn để Hồ Ngọc Hà tập trung giải quyết công việc cá nhân.

Hồ Ngọc Hà hủy show vì vấn đề sức khỏe - Ảnh: Internet

Đơn vị này cho biết việc hủy show khiến BTC bị lỗ 50.000 USD - Ảnh: Internet

Vừa qua, gia đình Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản giá trị. Qua kiểm tra, gia đình nữ ca sĩ cho biết bị trộm đột nhập lấy 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị.