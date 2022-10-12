Sau vụ trộm đột nhập biệt thự, Hồ Ngọc Hà hủy show tại Mỹ vì sức khỏe không ổn định

Hậu trường 12/10/2022 09:02

Sau khi biệt thự bị trộm đột nhập lấy cắp tài sản trị giá hàng tỷ, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây chú ý khi bầu show đăng tải thông tin về việc cô hủy show diễn viên ở Mỹ vì bệnh nặng.

Vừa qua, một bài viết từ đơn vị quản lý show diễn của Hồ Ngọc Hà tại Mỹ gây chú ý khi chia sẻ thông tin nữ ca sĩ sẽ không thể biểu diễn trong đêm nhạc Love Song tại San Jose, California hôm 9/10 (giờ địa phương) vì bệnh nặng. Nói về thiệt hại, đơn vị này cho biết việc hủy show khiến BTC bị lỗ 50.000 USD. Tuy nhiên, trên tinh thần hỗ trợ và chia sẻ với sự cố của nghệ sĩ, bầu show muốn để Hồ Ngọc Hà tập trung giải quyết công việc cá nhân.

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Hồ Ngọc Hà hủy show vì vấn đề sức khỏe - Ảnh: Internet
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Đơn vị này cho biết việc hủy show khiến BTC bị lỗ 50.000 USD - Ảnh: Internet

Vừa qua, gia đình Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập lấy nhiều tài sản giá trị. Qua kiểm tra, gia đình nữ ca sĩ cho biết bị trộm đột nhập lấy 20 lượng vàng, 100.000 USD cùng nhiều loại trang sức có giá trị. 

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Người thân của Hồ Ngọc Hà phát hiện căn biệt thự của nữ ca sĩ ở đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức có dấu hiệu nghi bị đột nhập. Sau đó, mọi người kiểm tra, phát hiện mất nhiều tài sản nên trình báo công an. Hiện tại vẫn chưa thống kê hết số tài sản bị mất của nghệ sĩ này, bước đầu, gia đình ca sĩ trình báo mất vàng, tiền,… trị giá khoảng 3 đến 4 tỷ đồng.

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Biệt thự Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập trong thời điểm vợ chồng nữ ca sĩ sang nước ngoài - Ảnh: Internet

Đầu tháng 5/2021, Hồ Ngọc Hà tiết lộ gia đình cô cùng chồng Kim Lý và các con đã chính thức dọn về căn biệt thự mới tậu. Căn biệt thự trị giá khoảng 30 tỉ đồng khiến dân tình ngưỡng mộ. 

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