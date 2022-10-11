Tối ngày 11/10, các thí sinh sẽ tham gia vào phần trình diễn mang tên "Bali Agung The Grand Show" nhằm thể hiện nét quyến rũ của văn hóa Bali. Hiện tại, các thí sinh cùng Hoa hậu Thùy Tiên đã có mặt tại địa điểm thi để tập duyệt cho một đêm trình diễn thật bùng nổ. Nhưng trước thềm diễn ra cuộc thi, netizen Việt Nam lại tỏ ra bức xúc vì một điều này.

Miss Grand International là một trong những cuộc thi nhan sắc quốc tế nhận được sự quan tâm của khán giả. Năm nay, cuộc thi được tổ chức ở Indonesia. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân - đại diện Việt Nam đang có những thể hiện khá tốt xuyên suốt hành trình dự thi.

Cụ thể, Miss Grand Campuchia là Pich Votey Saravody đã có một màn "tự hủy" khi đăng tấm hình photoshop ghép mặt mình thay vào mặt Thùy Tiên. Kèm theo đó, đại diện Campuchia còn chia sẻ dòng chữ "Can't wait" (Tạm dịch: Không thể chờ đợi được nữa). Có vẻ như cô đang rất nóng lòng chờ đến phần thi tối nay. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng hành động này của cô khá kém duyên, thiếu tôn trọng Thùy Tiên lẫn ban tổ chức.

- Không biết chị này có đùa hay không nhưng nước đi này quá sai rồi

- Sao tự dưng ghép mặt chị vào mặt Thùy Tiên vậy? Có thể là đùa nhưng cũng thiếu tinh tế quá

- Hành động này có thể được coi là thiếu tôn trọng Hoa hậu đương nhiệm đó chị Pich à

- Đang đi thi mà dám ghép mặt mình vào hình đương kim hoa hậu mới ghê chứ! Và cũng tự đăng luôn, vô tư quá mức

Bức ảnh Thùy Tiên diện trang phục dân tộc của Indonesia đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Bức ảnh Thùy Tiên diện trang phục dân tộc của Indonesia được cô thực hiện vào thời điểm mới đăng quang. Bức hình đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng, ai cũng cho rằng Thùy Tiên là "bà trùm trang phục dân tộc". Khán giả cho rằng nàng hậu sẽ tiếp tục tỏa sáng và chiếm trọn spotlight trong đêm thi ngày hôm nay.