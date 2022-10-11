Phản ứng hài hước của Thùy Tiên khi trở thành Miss Grand có sức ảnh hưởng nhất lịch sử

Hậu trường 11/10/2022 09:58

Trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ, Miss Grand International Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên đã đạt 1 triệu followers instagram, điều mà không phải MGI nào cũng làm được.

Trong suốt hơn 9 tháng vừa qua, Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế của mình. Cô luôn chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình và truyền cảm hứng không ngừng nghỉ trong hành trình "chân đi không mỏi".

Phản ứng hài hước của Thùy Tiên khi trở thành Miss Grand có sức ảnh hưởng nhất lịch sử - Ảnh 1
Đây là một nhiệm kỳ vô cùng rực rỡ của Thuỳ Tiên với sứ mệnh Hoa hậu Hoà bình Quốc tế cao quý - Ảnh: Internet

Đương kim hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thật sự đã tạo ra những bước ngoặt đáng tự hào trong suốt nhiệm kỳ, cô đã hoàn thành sứ mệnh khi đặt chân đến 12 quốc gia, đóng góp sức mình cho nhiều dự án cộng đồng, hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. 

Mới đây, trước thềm chung kết Miss Grand International 2022, Thùy Tiên tiếp tục đón nhận tin vui khi đạt 1 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân. Điều này đã làm cho người đẹp trở thành Miss Grand International có sức ảnh hưởng nhất lịch sử. Cũng với cột mốc này, Thùy Tiên đã giúp Miss Grand International trở thành cuộc thi thứ 5 có Hoa Hậu đạt được triệu followers.

Phản ứng hài hước của Thùy Tiên khi trở thành Miss Grand có sức ảnh hưởng nhất lịch sử - Ảnh 2
Phản ứng hài hước của Thùy Tiên khi trở thành Miss Grand có sức ảnh hưởng nhất lịch sử - Ảnh 3
Thùy Tiên tiếp tục đón nhận tin vui khi đạt 1 triệu người theo dõi trên Instagram cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

 

Mới đây, các fan đã tiết lộ phản ứng hài hước của nàng hậu khi nghe tin vui khó tin này. Cụ thể, Thùy Tiên tỏ ra vô cùng bất ngờ và xúc động. Cô gửi lời cảm ơn mọi người nhưng vẫn còn "nghi ngờ" mình được các fan giúp "hack follow". Cũng vì thế, người đẹp nói fan: "Đừng có ai hack nha trời". Phản ứng của Thùy Tiên khiến các fan của cô không khỏi bật cười.

Phản ứng hài hước của Thùy Tiên khi trở thành Miss Grand có sức ảnh hưởng nhất lịch sử - Ảnh 4
Phản ứng hài hước của Thùy Tiên khi trở thành Miss Grand có sức ảnh hưởng nhất lịch sử - Ảnh 5
Phản ứng hài hước của Thùy Tiên khi biết tin đạt 1 triệu follow Instagram - Ảnh: Chụp màn hình

Lúc được công bố là đại diện Việt Nam tại MGI 2021, instagram của Thùy Tiên chỉ có hơn 10.000 followers. Cho đến trước thềm chung kết là 100.000 followers và chỉ sau gần 10 tháng đăng quang, con số đã cán mốc 1 triệu. Lượt follow tăng chóng mặt khi đăng quang hoa hậu. 

Trong thời gian đương nhiệm, ngoài tích cực chạy show, đóng quảng cáo, tham dự show thời trang, sự kiện, Thùy Tiên còn tích cực làm từ thiện ở Việt Nam lẫn quốc tế. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp, rạng ngời, nhân văn, giao tiếng tiếng Anh thành thạo. Vì vậy, không khó hiểu khi Thùy Tiên nhận được sự yêu mến của cả khán giả Việt Nam lẫn quốc tế.

Phản ứng hài hước của Thùy Tiên khi trở thành Miss Grand có sức ảnh hưởng nhất lịch sử - Ảnh 6

Khi chia sẻ về tiêu chí tìm ra Miss Grand International năm nay, ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International cho hay đó là cô gái hội tủ đủ những yếu tố nhan sắc và học thức, phẩm chất như Thùy Tiên.

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Hoa hậu Thuỳ Tiên khoe visual 'nữ thần' gây 'áp lực' cho người kế nhiệm: Cut-out đến đâu, mlem đến đó

Thùy Tiên diện bộ váy màu xanh đậm, cắt xẻ chéo một bên vai, và khoét ở giữa khiến dàn thí sinh Miss Grand International 2022 ắt hẳn rất 'áp lực' với visual này.

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Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Miss Grand International

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