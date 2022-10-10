Hoa hậu Thuỳ Tiên khoe visual 'nữ thần' gây 'áp lực' cho người kế nhiệm: Cut-out đến đâu, mlem đến đó

Thùy Tiên diện bộ váy màu xanh đậm, cắt xẻ chéo một bên vai, và khoét ở giữa khiến dàn thí sinh Miss Grand International 2022 ắt hẳn rất 'áp lực' với visual này.

Sau nhiều tháng đội chiếc vương miện Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021, tháng 10 chính là những ngày tháng cuối chặng hành trình của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Đồng hành cùng các thí sinh Miss Grand International 2022 với tư cách là đương kim hoa hậu, Thùy Tiên luôn khiến các "đàn em" phải dè chừng bởi lẽ spotlight luôn chiếu cố cho cô. Tháng 10 này chính là những ngày tháng cuối chặng hành trình của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên tại Miss Grand International - Ảnh: Internet Xuất hiện trong buổi tiệc sáng của 72 thí sinh, Thuỳ Tiên trở thành tâm điểm của sự kiện với một chiếc đầm có tạo hình như "nữ thần cut-out" sang-xịn-mịn. Trang phục mà nàng hậu chọn lựa có màu xanh đậm, cắt xẻ chéo một bên vai, và khoét ở giữa để dễ dàng ôm trọn vòng 1 phồn thực.

Thuỳ Tiên trở thành tâm điểm khi khoe visual 'nữ thần' trong buổi tiệc sáng của 72 thí sinh - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, thiết kế của Hoa hậu Thuỳ Tiên được thiết kế hở eo để nàng hậu dễ dàng khoe trọn chiếc eo bé xíu kèm theo cơ bụng số 11. Để nhấn nhá và tạo sự trang nhã cho tạo hình của Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021, ê-kíp của cô đã kết thêm các phụ kiện mạ vàng đính đá dọc theo độ xéo của chiếc đầm. Trang phục mà nàng hậu chọn lựa có màu xanh đậm, cắt xẻ chéo một bên vai, và khoét ở giữa - Ảnh: Internet Chiếc váy dài màu tối thanh lịch giúp Thuỳ Tiên trở nên hút mắt khi xuất hiện trước đám đông mà không giật hết spotlight của dàn thí sinh xinh đẹp. Trước đó, mỹ nhân Sài Thành đã tuyên bố sẽ trở lại làm "nữ hoàng cut-out" - một biệt danh về cách ăn mặc của người đẹp trong cộng đồng nhan sắc.

Hoa hậu sinh năm 1998 là một người có gu thẩm mỹ cao từ cách ăn mặc cho đến cách "hoạ mặt" - Ảnh: Internet "Queen Tiên" cũng chọn nhấn mạnh vào màu mắt thay vì vào môi để phù hợp với tạo hình "thần nữ" mà cô muốn mang đến. Có thể nói, Hoa hậu sinh năm 1998 là một người có gu thẩm mỹ cao từ cách ăn mặc cho đến cách "hoạ mặt" đó là lý do hiếm khi công chúng nhìn thấy Thuỳ Tiên mắc lỗi trong cách phối đồ. Cô nàng sẽ đồng hành cùng dàn thí sinh Miss Grand International 2022 trong xuyên suốt thời gian dự thi để chia sẻ kinh nghiệm chinh chiến và cùng BTC tìm ra mỹ nhân kế mình trong thời gian sắp tới.

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