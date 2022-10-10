'Tan chảy' với màn nũng nịu đòi ba về nhà với mình của con trai Đàm Vĩnh Hưng: 'Ba Hưng về nhà cùng Polo đi mà'

Con trai Đàm Vĩnh Hưng không chỉ kháu khỉnh mà còn cực lém lỉnh khi biết nũng nịu ba về nhà cùng mình.

Sau 3 năm giấu kín, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận "dậy sóng" khi bất ngờ công khai con trai ruột - bé Polo Huỳnh (tên thật là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân) trong đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội vào tối 2/10. Ngay sau đó, thông tin liên quan đến con trai ruột duy nhất của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Những ngày qua, thông tin liên quan đến con trai Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng - Ảnh: Cắt từ clip

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, khoe được con khiến anh trút được nỗi lòng vì 3 năm qua giấu con chẳng khác gì ngồi tù. Nam ca sĩ cũng chăm chỉ khoe quý tử trên khắp các diễn đàn mạng xã hội để bàn dân thiên hạ phải ngưỡng mộ. Đàm Vĩnh Hưng dịu dàng chơi đùa và liên tục hôn con trai cưng - Ảnh: Cắt tư clip Mới đây, trên kênh TikTok đã lan truyền khoảnh khắc cưng xỉu của hai cha con Đàm Vĩnh Hưng. Bé Polo theo chân ba mình đến buổi tập nhạc. Cậu nhóc tay cầm bình sữa và đùa nghịch với phụ huynh. Còn Đàm Vĩnh Hưng dù tất bật set up sân khấu vẫn tranh thủ đứng gần quý tử.

Con trai nũng nịu đòi nam ca sĩ về nhà cùng mình với lập luận cực yêu - Ảnh: Cắt từ clip 'Ông hoàng nhạc Việt' hôn áo và hôn má con trai cực âu yếm. Anh sợ con mệt nên hỏi nhóc tì rằng: 'Con có buồn ngủ chưa?'. Cậu bé lắc đầu vì muốn ở lại với ba mình lâu hơn. Con trai nũng nịu đòi nam ca sĩ về nhà cùng mình với lập luận cực yêu - Ảnh: Cắt từ clip Tiếp đó, bé Polo nũng nịu mè nheo ba về nhà cùng mình: 'Ba Hưng về nhà cùng Polo đi mà'. Nam ca sĩ dịu dàng bảo: 'Ba Hưng chưa về được. Ba Hưng phải tập cho xong đã'. Lúc này, nhóc tì lém lỉnh bảo: 'Hết bài rồi đi về. Hết bài ba Hưng rồi mà'. Mr Đàm bật cười vì sự dễ thương và tình cảm của con trai dành cho mình. Khán giả không còn thấy một ngôi sao sang chảnh gai góc mà là ông bố dịu dàng, hết lòng yêu chiều con.

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