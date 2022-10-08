Hậu công khai quý tử, Đàm Vĩnh Hưng thông báo lập tài khoản mạng xã hội cho con trai

Mới đây trên trang cá nhân, "ông hoàng nhạc Việt" đã chia sẻ thêm những khoảnh khắc thường ngày của bé Polo. Đồng thời nam ca sĩ còn tiết lộ thêm một quyết định dành cho con trai tới đông đảo khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu mến tại Việt Nam. Cũng vì thể, đời tư của nam ca sĩ được người hâm mộ hết sức quan tâm. Mới đây, "Ông hoàng nhạc Việt" bất ngờ công khai diện mạo con trai ruột khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Sau khi không còn phải giấu kín về quý tử đầu lòng, nam ca sĩ trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ hết. Anh thường xuyên khoe những câu chuyện và tấm hình về nhóc tỳ Polo tới công chúng.

Sau khi công khai con trai, anh thường xuyên khoe những câu chuyện và tấm hình về nhóc tỳ Polo tới công chúng - Ảnh: Internet

Sự đáng yêu, lém lỉnh của bé Polo đã "đốn tim" nhiều người - Ảnh: Internet

Cụ thể anh cho biết sẽ lập một tài khoản mạng xã hội Facebook riêng của quý tử đầu lòng: "Một trong những “siêu xe” của chàng lúc nhỏ... Hai năm rồi mới ngồi lên lại…. Ba Hưng sẽ lập Facebook riêng cho Polo. Lúc đó các cô chú nhớ theo dõi, ủng hộ, yêu thương Polo nha!". Ca sĩ Thanh Thảo hào hứng cho rằng quyết định của đàn anh là hoàn toàn kịp thời: "Đúng rồi! Lập trang riêng đi ba Đàm Vĩnh Hưng ơi! Nếu không mai mốt trang Facebook của ba toàn hình con không, chứ hết đăng hình ba nhiều như trước á".

Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều bày tỏ sự hào hứng và trông ngóng ngày con trai "ông hoàng nhạc Việt" sẽ có một tài khoản mạng xã hội riêng: "Polo dễ thương đáng yêu quá sẽ theo dõi cháu dài dài nè", "Chắc chắn yêu thương ủng hộ Polo nhiều như ba Hưng rồi, có khi hơn ý vì bị soán ngôi ba rồi", "Tới lúc đó mọi người sẽ yêu thương Polo rồi tía sẽ bị bơ vơ đó nha"....