Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa'

Hậu trường 08/10/2022 14:30

Sau phần trình diễn tại chung kết Miss Grand Vietnam, MONO đã nhận được cơn mưa lời khen cùng với sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ.

Từng ra mắt với nhiều tranh cãi liên quan đến phong cách cũng như giọng hát. Mới đây, MONO đã có một cú “lội ngược dòng” ngoạn mục. Dù mới debut 2 tháng nhưng MONO - em trai Sơn Tùng M-TP liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Mỗi phần trình diễn của nam ca sĩ 22 tuổi đều được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn, giúp anh tạo nên những thành tích đáng nể. 

Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa' - Ảnh 1
Dù mới debut 2 tháng nhưng MONO - em trai Sơn Tùng M-TP liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Vừa qua, là 1 tân bình Vbiz được xuất hiện trong chương trình Chung kết Hoa hậu Hoà bình Việt Nam với vai trò khách mời, MONO trình diễn ca khúc Waiting For You khiến cho cư dân mạng chú ý. Cũng nhờ phần trình diễn đầy cuốn hút này, MONO đã khiến nhiều khán phải phải "quay xe" từ anti-fan thành fan của anh. Cũng chính vì thế, mới đây khi nam ca sĩ có một buổi diễn tại quán bar nổi tiếng trên phố Tạ Hiện, Hà Nội, khán giả đã xếp hàng chật kín cả một con đường. 

Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa' - Ảnh 2
Sau phần trình diễn đầy cuốn hút tại chung kết Miss Grand Vietnam 2022, MONO đã khiến nhiều khán phải phải "quay xe" từ anti-fan thành fan của anh - Ảnh: Internet

Không chỉ đứng kín đường, bên trong quán bar, khi MONO trình diễn đầy máu lửa, hàng ngàn ống kính máy ảnh, đèn flash chĩa lên, thể hiện sự ủng hộ dành cho nam ca sĩ trẻ. Khán giả cũng phấn khích lắc hông, hát theo điệp khúc và đoạn nhạc "ú òa" đang tạo xu hướng trên các diễn đàn. 

Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa' - Ảnh 3
Khán giả đã xếp hàng chật kín cả một con đường đế xem MONO 'ú òa' - Ảnh: Internet
Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa' - Ảnh 4
Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa' - Ảnh 5

Màn trình diễn ấn tượng của nam ca sĩ đã khiến khán giả thực sự mãn nhãn. Vẫn hình ảnh vô cùng nam tính với outfit đơn giản, MONO đã thành công chiếm được trái tim của fan hâm mộ. MONO chỉ trình diễn 3 bài hát nhưng sức nóng của anh đã được chứng minh khi nhiều người hâm mộ. 

Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa' - Ảnh 6
Bên trong quán bar, khi MONO trình diễn đầy máu lửa, hàng ngàn ống kính máy ảnh, đèn flash chĩa lên, thể hiện sự ủng hộ dành cho nam ca sĩ trẻ - Ảnh: Internet
Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa' - Ảnh 7
Với outfit đơn giản, MONO đã thành công chiếm được trái tim của fan hâm mộ - Ảnh: Internet

Cư dân mạng tấm tắc bình luận trước tên tuổi lên "như diều gặp gió" của MONO: "Debut quá thành công luôn, chạy show ào ào", "Đó là sự thành công rồi. Mới debut mà vậy thì còn gì bằng nữa", "Không bàn tới chất giọng, nhưng giai điệu với phong cách biểu diễn nhìn cuốn mà", "Ôi sức hút của tân binh khủng long. Cả Hà Nội đi xem MONO lắc hông ú oà à", "Quá hot. Công nhận nhạc MONO hay và MONO lại rất dễ thương"...

Sau Miss Grand Vietnam netizen 'quay xe': Xếp hàng chật kín đường để xem MONO 'ú òa' - Ảnh 8
 Vượt qua tất cả những tranh cãi ban đầu, MONO đang dần khẳng định màu sắc riêng của bản thân, thể hiện chính mình bằng âm nhạc - Ảnh: Internet

MONO tên thật là Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2000. Trước khi chính thức debut, anh chàng đã được biết đến là em trai của Sơn Tùng M-TP. Cũng vì thế mà màn debut của MONO đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Vượt qua tất cả những tranh cãi ban đầu, MONO đang dần khẳng định màu sắc riêng của bản thân, thể hiện chính mình bằng âm nhạc. Đồng thời nam ca sĩ cũng nỗ lực để trau dồi giọng hát, khả năng trình diễn,...

 

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Từ khóa:   MONO ca sĩ MONO Em trai Sơn Tùng

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