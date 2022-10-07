Bị 'vị khách đặc biệt' này chiếm luôn spotlight trong đêm nhạc của mình, Đàm Vĩnh Hưng có thái độ 'dỗi ra mặt'

Hậu trường 07/10/2022 10:13

Vị khách đặc biệt này đi xem hát không mất tiền còn chiếm trọn spotlight của Đàm Vĩnh Hưng ngay trên sân khấu.

Cách đây chưa lâu, thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột trong đêm nhạc mừng sinh nhật đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đây nam ca sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư, bởi thế việc Mr. Đàm có con khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Bị 'vị khách đặc biệt' này chiếm luôn spotlight trong đêm nhạc của mình, Đàm Vĩnh Hưng có thái độ 'dỗi ra mặt' - Ảnh 1
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột trong đêm nhạc mừng sinh nhật đã khiến nhiều khán giả bất ngờ - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng xả kho loạt khoảnh khắc đáng yêu của con trai khiến dân tình hết lời khen ngợi. Nam ca sĩ trách yêu nhóc tỳ: “Có nguời đi xem hát mà cầm theo bình sữa! Dân chơi xứ nào vậy trời? Đã vậy còn lên sân khấu chiếm spotlight của người ta nữa. Bù lại cũng biết tặng hoa cho ca sĩ. Xem như là biết đi chơi. Tớ bỏ qua cho cậu lần này nha. Love cậu”.

Bị 'vị khách đặc biệt' này chiếm luôn spotlight trong đêm nhạc của mình, Đàm Vĩnh Hưng có thái độ 'dỗi ra mặt' - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng xả kho loạt khoảnh khắc cưng xỉu của con trai khiến dân tình hết lời khen ngợi - Ảnh: Internet
Bị 'vị khách đặc biệt' này chiếm luôn spotlight trong đêm nhạc của mình, Đàm Vĩnh Hưng có thái độ 'dỗi ra mặt' - Ảnh 3
Mới 3 tuổi nhưng trộm vía trông Polo bụ bẫm, nhảnh nhẹn - Ảnh: Internet

Polo được ba cho đi xem diễn ca nhạc, vì quá đáng yêu nên cậu bé đã chiếm luôn spotlight của ba trên sân khấu. Mới 3 tuổi nhưng trộm vía trông Polo bụ bẫm, nhảnh nhẹn. Cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng khiến ai nhìn vào cũng phải “xỉu up, xỉu down”. Polo chăm chú nhìn ba hát, còn mang hoa lên sân khấu tặng ba.

Bị 'vị khách đặc biệt' này chiếm luôn spotlight trong đêm nhạc của mình, Đàm Vĩnh Hưng có thái độ 'dỗi ra mặt' - Ảnh 4
Bị 'vị khách đặc biệt' này chiếm luôn spotlight trong đêm nhạc của mình, Đàm Vĩnh Hưng có thái độ 'dỗi ra mặt' - Ảnh 5
Đàm Vĩnh Hưng bên cạnh con trai 3 tuổi - bé Polo Huỳnh - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dưới bài viết, nhiều bạn bè, khán giả gửi lời khen có cánh như:

- Anh, mấy hôm nay em theo dõi hạnh phúc của anh khi được khoe con. Em rất thương và chúc mừng thật sự từ trái tim của một người mẹ. Em hy vọng rằng anh luôn hạnh phúc như thế này. Và Polo sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hãy tự hào và hạnh phúc mãi thế này anh nhé. Em thương anh thật nhiều. Rất yêu thương.

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