Sau khi trao sash cho Thiên Ân, Hoa hậu Thùy Tiên bị trách móc không quan tâm đến đàn em

Hậu trường 07/10/2022 09:29

Một số cư dân mạng cho rằng Thùy Tiên đang bỏ rơi Thiên Ân, khi cả hai đều đến từ Việt Nam mà không "đẩy" hình ảnh của đàn em nhiều hơn các thí sinh khác

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022 (Miss Grand International 2022) sẽ diễn ra trong tháng 10 này tại Indonesia. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 và đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. 

Sau khi trao sash cho Thiên Ân, Hoa hậu Thùy Tiên bị trách móc không quan tâm đến đàn em - Ảnh 1
Một số cư dân mạng cho rằng Thùy Tiên đang bỏ rơi Thiên Ân - Ảnh: Internet

Hiện tại 72 người đẹp đến từ mọi nơi trên thế giới đã có mặt tại cuộc thi này. Trong đó, sau khi dành chiến thắng tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân lên đường đến Indonesia để đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường Miss Grand International 2022. 

Sau khi trao sash cho Thiên Ân, Hoa hậu Thùy Tiên bị trách móc không quan tâm đến đàn em - Ảnh 2
Đoàn Thiên Ân là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2022  - Ảnh: Internet

Thùy Tiên và Thiên Ân đều đến từ Việt Nam, tuy nhiên vai trò của cả hai ở Miss Grand International là hoàn toàn khác nhau. Thế nên không quá khó hiểu khi Thùy Tiên xuất hiện trên livestream Miss Grand và tương tác với các thí sinh khá nhiều.

Sau khi nhận sash, vì là một trong 10 thí sinh được bình chọn cao nhất, Đoàn Thiên Ân được tham gia buổi tiệc tối cùng Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil - và hoa hậu Thùy Tiên. Điều khiến dân tình thắc mắc nhiều nhất chính là việc Thùy Tiên hiếm khi xuất hiện bên cạnh Thiên Ân. Cũng vì điều này mà một số cư dân mạng cho rằng Thùy Tiên đang bỏ rơi Thiên Ân, khi cả hai đều đến từ Việt Nam mà không "đẩy" hình ảnh của đàn em nhiều hơn các thí sinh khác. 

Sau khi trao sash cho Thiên Ân, Hoa hậu Thùy Tiên bị trách móc không quan tâm đến đàn em - Ảnh 3
Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào ngày 25/10 và đương kim Hoa hậu Hòa bình Thế giới - Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc Thiên Ân muốn nổi bật phải phụ thuộc ở chính cô ấy, không thể đổ lỗi cho Thùy Tiên. Ngoài ra, trách nhiệm của cả hai cũng khác nhau hoàn toàn, nên nếu liên tục đứng cạnh nhau rất dễ gây ra tranh cãi Thùy Tiên đang thiên vị.

- Sao Thùy Tiên không đi kế Thiên Ân, đứng gần bạn ấy xíu. Mình xem 2,3 ngày nay, thấy Thiên Ân cập nhật ít quá.

- Tiên là đương kim Hoa hậu, nếu đi chung Thiên Ân, họ nói thiên vị.

- Mình xem từ lúc mới bắt đầu live đến hết mà không thấy camera quay Thiên Ân, gần cuối mới quay phỏng vấn được vài câu, không như chị Tiên thi 2021.

- Qua tận đó mà không thấy tới thăm nhỏ em, sợ nó chiếm ngôi hay gì?

- Tổ chức người ta đang tìm người đủ năng lực làm việc cho người ta, chứ không phải tìm em gái của đương kim Hoa hậu mà mấy bạn đòi hỏi phải đi gần.

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Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên Thiên Ân Miss Grand International 2022

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