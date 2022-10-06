Trước thềm đám cưới Diệu Nhi bất ngờ nói lời xin lỗi

Hậu trường 06/10/2022 09:05

"Lời xin lỗi em muốn tự tay viết ra để gửi đến tất cả những ai từng cùng chúng em trên con đường 7 năm bên nhau", Diệu Nhi viết.

Trước hôn lễ 5 ngày, Diệu Nhi bất ngờ đăng tải hình ảnh bức thư tay được viết nắn nót, bày tỏ tình cảm của cô đối với người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã chứng kiến mối tình 7 năm của cô và nam diễn viên Anh Tú. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người quen biết, khán giả,... do không thể gửi thiệp mời vì nhiều lý do.

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Diệu Nhi thổ lộ rằng những ngày vừa qua là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô vì được cùng chồng chuẩn bị cho hôn lễ - Ảnh: FBNV

Lời đầu tiên nữ diễn viên cho biết mục đích viết thư là vì những người đã luôn yêu quý và quan tâm cô: "Xin chào quý khán giả và những người thương là em, Diệu Nhi đây! Ngày 10/10 tới đây sẽ là một ngày quan trọng trong cuộc đời em. Em đang sống trong những ngày tháng nhiều niềm vui và nhiều bận rộn nhất, em nghĩ thế! (Rất rất vui và rất rất bận rộn). Nhưng ngay lúc này, em muốn xin phép sẽ dành cả tâm can để viết ra một lời xin lỗi. Em đã nghĩ rất nhiều về lời xin lỗi này, muốn viết nó sớm hơn. Hôm nay muốn viết xong ngại quá lại nói thôi, hôm sau lại có gì đó thôi thúc viết".

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Diệu Nhi viết thư tay xin lỗi nhưng người quen biết nhưng không thể gửi thiệp mời dự hôn lễ vì nhiều lý do - Ảnh: FBNV

Người đẹp đã gửi lời xin lỗi vì lời mời tới hôn lễ chưa thể chu toàn: "Trong 7 năm yêu nhau, em và Tú được gặp rất nhiều người, được gặp rất nhiều tâm giao và không ít những khoảnh khắc tình yêu của tụi em có sự chứng kiến của mọi người". Với em, tất cả những ai ở bên, từng ở bên, từng thấy chúng em kề bên nhau.. Với em là một chữ Duyên nặng tình. Và em trân trọng những điều đó. Lời xin lỗi em muốn tự tay viết ra để gửi đến ất cả những ai đã từng cùng chúng em trên con đường 7 năm ở bên nhau. Những người mà vì nhiều lý do, điều kiện... em Diệu Nhi chưa thể gửi một lời mời trân trọng, cùng thiệp cưới ngày 10/10 sắp tới đến tay của tất cả mọi người. Mong mọi người hiểu cho em".

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Cặp đôi có mặt tại quê nhà cô dâu để chuẩn bị cho hôn lễ - Ảnh: Internet
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Đám cưới của Diệu Nhi - Anh Tú diễn ra vào ngày 10/10 tại Phan Thiết. Cùng thời điểm này, làng giải trí Việt còn có hôn lễ của MC Liêu Hà Trinh, ca sĩ Lý Tuấn Kiệt - Ảnh: FBNV

Vợ sắp cưới của diễn viên  Anh Tú cũng bày tỏ sự trân trọng với tất cả những ai sẽ có mặt hoặc không thể có mặt vì bất cứ lý do gì vì cô luôn ghi nhớ tất cả những ân tình mọi người dành cho 2 vợ chồng: "Em không giỏi nói, trước khi đặt bút viết em đã suy nghĩ rất nhiều và viết sai rất nhiều, nên đến giờ thì em cũng không chắc là mình viết có đủ để mọi người hiểu được những nôn nao trong lòng em không. Em không nghĩ mình là cô dâu tháng 10, đám cưới của tụi em cũng nhỏ bé và ấm cúng thôi. Do mọi người thương em và Tú nên mọi người mới thương cả đám cưới này như vậy. Và em cũng muốn nói rằng, em trân trọng tất cả những ai sẽ có mặt hoặc không có mặt vì bất cứ lý do gì trong ngày 10/10 sắp tới. Bởi, em Diệu Nhi ghi nhớ tất cả những ân tình dành cho tụi em suốt 7 năm qua. Em, thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/10/2022".

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