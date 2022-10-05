Thùy Tiên xuất hiện với visual sáng bừng lấn át dàn thí sinh tại buổi trao sash Miss Grand International

Hậu trường 05/10/2022 20:18

Chỉ diện outfit đơn giản nhưng vẻ ngoài của Hoa hậu Thùy Tiên vẫn khiến dân tình phải choáng ngợp.

Cuộc thi Miss Grand International 2022 đã chính thức khởi động tại Indonesia với sự góp mặt của 72 thí sinh. Ngay khi vừa đến Bali, các người đẹp đã có rất nhiều lịch trình như luyện tập, phỏng vấn,... Theo thông tin từ ban tổ chức Miss Grand International, ngày 5/10, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có buổi gặp mặt dàn thí sinh năm nay. Tại đây, Thùy Tiên trò chuyện và đưa ra một số lời khuyên, động viên tinh thần các ứng viên. Sau đó, cô trao "sash" cho từng thí sinh.

Thùy Tiên xuất hiện với visual sáng bừng lấn át dàn thí sinh tại buổi trao sash Miss Grand International - Ảnh 1
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có buổi gặp mặt dàn thí sinh năm nay - Ảnh: Internet

Ngay khi vừa xuất hiện, Thùy Tiên đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các mỹ nhân và ban tổ chức cuộc thi. Cô diện outfit đơn giản gồm váy cúp ngực màu đỏ nổi bật và khoác bên ngoài blazer đen để tạo tổng thể vừa thanh lịch, trưởng thành lại không kém phần quyến rũ. Nàng hậu để tóc ép thẳng và trang điểm với son đỏ ton sur ton cùng chiếc váy.

Thùy Tiên xuất hiện với visual sáng bừng lấn át dàn thí sinh tại buổi trao sash Miss Grand International - Ảnh 2
Cô diện outfit đơn giản gồm váy cúp ngực màu đỏ nổi bật và khoác bên ngoài blazer đen để tạo tổng thể vừa thanh lịch - Ảnh: Internet
Thùy Tiên xuất hiện với visual sáng bừng lấn át dàn thí sinh tại buổi trao sash Miss Grand International - Ảnh 3

So với những outfit khác của Thùy Tiên thì đây được coi là một trong những bộ đồ đơn giản nhất cô từng diện. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1998 vẫn chiếm trọn spotlight ngay khi bước vào căn phòng. Có đến 72 thí sinh nóng bỏng, xinh đẹp nhưng tất cả đều "lu mờ" trước visual sáng bừng của "Chánh Cung".

Thùy Tiên xuất hiện với visual sáng bừng lấn át dàn thí sinh tại buổi trao sash Miss Grand International - Ảnh 4
Các thí sinh đang luyện tập trước thềm nhận sash từ đương kim Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Bình luận của netizen:

- Chánh cung nương nương đã tới, các phi xếp hàng điểm danh nào

- Bà vừa bước vào là sáng bừng luôn, các thí sinh bị lép vế rõ

- Càng về cuối nhiệm kỳ chị càng đẹp hơn là sao

- Diện bộ đồ sương sương vậy mà visual nhức nách

Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục'

Bị netizen góp ý 'hơi xáo và cải lương' MC Phan Anh khéo léo đáp trả khiến ai cúng phái 'tâm phục, khẩu phục'

Phan Anh mong muốn khán giả hãy đi và cảm nhận nhiều hơn về sự kiên cường của bà con tại miền Trung ruột thịt.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa hậu Thùy Tiên Miss Grand International 2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 56 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh