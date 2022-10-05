Chỉ diện outfit đơn giản nhưng vẻ ngoài của Hoa hậu Thùy Tiên vẫn khiến dân tình phải choáng ngợp.
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Cuộc thi Miss Grand International 2022 đã chính thức khởi động tại Indonesia với sự góp mặt của 72 thí sinh. Ngay khi vừa đến Bali, các người đẹp đã có rất nhiều lịch trình như luyện tập, phỏng vấn,... Theo thông tin từ ban tổ chức Miss Grand International, ngày 5/10, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có buổi gặp mặt dàn thí sinh năm nay. Tại đây, Thùy Tiên trò chuyện và đưa ra một số lời khuyên, động viên tinh thần các ứng viên. Sau đó, cô trao "sash" cho từng thí sinh.
Ngay khi vừa xuất hiện, Thùy Tiên đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các mỹ nhân và ban tổ chức cuộc thi. Cô diện outfit đơn giản gồm váy cúp ngực màu đỏ nổi bật và khoác bên ngoài blazer đen để tạo tổng thể vừa thanh lịch, trưởng thành lại không kém phần quyến rũ. Nàng hậu để tóc ép thẳng và trang điểm với son đỏ ton sur ton cùng chiếc váy.
So với những outfit khác của Thùy Tiên thì đây được coi là một trong những bộ đồ đơn giản nhất cô từng diện. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1998 vẫn chiếm trọn spotlight ngay khi bước vào căn phòng. Có đến 72 thí sinh nóng bỏng, xinh đẹp nhưng tất cả đều "lu mờ" trước visual sáng bừng của "Chánh Cung".
Bình luận của netizen:
- Chánh cung nương nương đã tới, các phi xếp hàng điểm danh nào
- Bà vừa bước vào là sáng bừng luôn, các thí sinh bị lép vế rõ
- Càng về cuối nhiệm kỳ chị càng đẹp hơn là sao
- Diện bộ đồ sương sương vậy mà visual nhức nách