Cuộc thi Miss Grand International 2022 đã chính thức khởi động tại Indonesia với sự góp mặt của 72 thí sinh. Ngay khi vừa đến Bali, các người đẹp đã có rất nhiều lịch trình như luyện tập, phỏng vấn,... Theo thông tin từ ban tổ chức Miss Grand International, ngày 5/10, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có buổi gặp mặt dàn thí sinh năm nay. Tại đây, Thùy Tiên trò chuyện và đưa ra một số lời khuyên, động viên tinh thần các ứng viên. Sau đó, cô trao "sash" cho từng thí sinh.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên có buổi gặp mặt dàn thí sinh năm nay - Ảnh: Internet

Ngay khi vừa xuất hiện, Thùy Tiên đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ các mỹ nhân và ban tổ chức cuộc thi. Cô diện outfit đơn giản gồm váy cúp ngực màu đỏ nổi bật và khoác bên ngoài blazer đen để tạo tổng thể vừa thanh lịch, trưởng thành lại không kém phần quyến rũ. Nàng hậu để tóc ép thẳng và trang điểm với son đỏ ton sur ton cùng chiếc váy.