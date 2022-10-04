Phương Oanh đăng ảnh nói triết lý nhưng mắc lỗi chính tả cơ bản: 'Đã dốt lại còn hay chơi chữ'

Hậu trường 04/10/2022 13:46

Diễn viên "Quỳnh Búp Bê" Phương Oanh chọn một câu triết lý để phù hợp với chiếc áo màu xanh nhưng sửa nhiều lần vẫn sai chính tả.

Dù đang gặp phải vô số chỉ trích vì chuyện tình cảm với shark Bình, Phương Oanh vẫn liên tục cập nhật trên trang cá nhân những hình ảnh xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh đời thường. Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phương Oanh đăng tải những bức ảnh mới nhất của mình. Trong ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1989 diện trang phục kín đáo, đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch, khéo léo khoe nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ. 

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Dù đang gặp phải vô số chỉ trích vì chuyện tình cảm với shark Bình, Phương Oanh vẫn liên tục cập nhật trên trang cá nhân những hình ảnh xinh đẹp và cuộc sống sang chảnh đời thường - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cô lại khiến cư dân mạng không khỏi chê cười vì dòng trạng thái "đạo lý" nhưng lại sai lỗi chính tả cơ bản. Cụ thể, Phương Oanh chú thích cho loạt ảnh mới: "Nếu không thể thay đổi được sa mạc, ta có thể làm xương rồng".

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Dòng trạng thái với loạt lỗi chính tả của nữ diễn viên trước khi chỉnh sửa - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói, dù câu nói toàn từ ngữ rất cơ bản nhưng Phương Oanh lại sai chính tả "sa mạc" thành "xa mạc", "xương rồng" thành "sương rồng" từ Facebook đến Instagram. Ngay sau khi bị cư dân mạng phát hiện ra lỗi này, nữ diễn viên đã phải chỉnh sửa lại bài viết nhiều lần. 

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Nữ diễn viên “Quỳnh búp bê” cũng buộc phải “bóc mẽ” chính mình vì loạt lỗi sai cơ bản này: “Từ nãy cứ loay hoay mãi “sa mạc” với “xương rồng” thế mà vẫn sai. Thanh niên chuyên sai lỗi chính tả gọi tên em”. Thậm chí, khi có một tài khoản cho rằng Phương Oanh đang “chơi chữ”, cô nàng vui vẻ chia sẻ: “Đúng kiểu: Đã dốt lại còn hay chơi chữ. Nhưng mà em dốt thật nên có dám chơi chữ bao giờ đâu”. 

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Phương Oanh tự nhận mình là “thanh niên chuyên sai lỗi chính tả” - Ảnh: Chụp màn hình
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Cư dân mạng tranh cãi bên dưới dòng trạng thái của Phương Oanh:

- "Nếu không biết search google 1 phát ra ngay, làm gì phải loay hoay em ơi. Lại tự vạch áo cho mọi người xem mình khiếm khuyết về học thức. Diễn viên gì mà trình độ lại kém vậy chứ". 

- "Sai chính tả là không ổn rồi chị ơi".

- "Sai chính tả cũng không sao, ai hiểu vẫn cứ hiểu, còn ai cố tình không hiểu thì sửa cả đời họ cũng không chấp nhận đâu kệ họ đi, cô vẫn mãi tin mãi yêu cô gái của cô Phương Oanh nha".

- "Ôi mấy cái chính tả của Việt Nam đau đầu chị nhỉ. Nhiều lúc cứ tra đi tra lại xem đúng chưa nè"...                         

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Từ khóa:   Phương Oanh shark Bình Diễn viên Phương Oanh

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