Thí sinh có visual 'siêu phẩm' lộ diện tại Hoa hậu Chuyển giới: Trân Đài thi năm nay chưa chắc thắng

Nguyễn Đan Tiên 'chiếm sóng' với nhan sắc hoàn hảo tại Miss International Queen 2022.

Là đấu trường nhan sắc dành riêng cho những người đẹp thuộc cộng đồng LGBT tại Việt Nam, Miss International Queen Vietnam 2023 (MIQVN) - Đại sứ Hoàn Mỹ Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mới đây, buổi casting online Đại sứ Hoàn mỹ đã chính thức được khởi động với hàng loạt profile khủng. Đặc biệt, thí sinh Nguyễn Đan Tiên (23 tuổi) đến từ Bắc Giang bất ngờ chiếm spotlight tại sự kiện với nhan sắc hoàn hảo.

Toàn bộ đường nét trên khuôn mặt của Đan Tiên mang lại vẻ đẹp ngọt ngào như tiểu thư đài cát. Thậm chí, nhiều chị em còn phải "chào thua" trước thí sinh này - Ảnh: Internet

Cô nàng chọn một bộ cánh trắng "kín cổng" khá thanh lịch để đến tham gia casting. Chẳng cần váy áo nóng bỏng khoe hình thể, người đẹp Bắc Giang vẫn dễ dàng gây chú ý - Ảnh: Internet

Mỹ nhân đến từ Bắc Giang chính thức lọt vào "tầm ngắm" của fan sắc đẹp - Ảnh: Internet

Khi quyết định nộp hồ sơ tham gia, Nguyễn Đan Tiên đã chia sẻ: "Cũng như những bạn chuyển giới khác, tôi luôn mong muốn được bước ra ánh sáng, được come-out cho mọi người biết và được thể hiện bản thân mình. Hơn thế nữa, tham gia Miss International Queen VietNam tôi muốn mang câu chuyện của mình và đem tiếng nói của mình để truyền cảm hứng và chữa lành cho tất cả những bạn thuộc cộng đồng LGBT rằng:

Đan Tiên sở hữu 3 vòng hoàn hảo với số đo: 84-64-87 cm - Ảnh: Internet

Người đẹp cao 1m68, đây là con số chiều cao khá vừa vặn đối với một thí sinh thi hoa hậu - Ảnh: Internet

Nguyễn Đan Tiên có khả năng trở thành nhân tố tiềm năng cho ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 với dung mạo chuẩn Á Đông - Ảnh: Internet

Hãy luôn dám ước mơ, dám thử thách chính bản thân mình và biến tất cả những ước mơ của các bạn thành hiện thực. Vì tiềm năng và sức mạnh của các bạn vô hạn. Các bạn chính là những bông hoa đẹp nhất mọc trên sa mạc cằn cỗi".

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