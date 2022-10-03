MC Phan Anh bất ngờ dừng kêu gọi từ thiện vì số tiền 'khủng' thu được sau 5 ngày

Hậu trường 03/10/2022 09:04

Việc Phan Anh lần đầu kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung sau 6 năm vướng ồn ào từ thiện gây chú ý. Mới đây, sau 5 ngày nam MC đã quyết định dừng kêu gọi từ thiện.

Vừa qua, trước ảnh hưởng, mức độ tàn phá của bão số 4 khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, MC Phan Anh kêu gọi khán giả ủng hộ tiền hỗ trợ đồng bào miền Trung thông qua số tài khoản cá nhân được ngân hàng cấp riêng cho hoạt động cộng đồng của anh. Anh kêu gọi quyên góp từ 30/9 và sẽ đóng tài khoản vào 23h59 ngày 5/10. Dù vấp phải những ý kiến trái chiều hay bình luận tiêu cực từ dân mạng, song Phan Anh cho biết vẫn làm và sẽ công khai minh bạch mọi khoản thu chi.

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Việc Phan Anh lần đầu kêu gọi quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung sau 6 năm vướng ồn ào từ thiện gây chú ý - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, MC Phan Anh đã bất ngờ đăng đàn việc dừng kêu gọi từ thiện và công khai số tiền thu được sau 5 ngày. MC Phan Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Thưa cộng đồng! Tối 30/9/2022, Phan Anh đã kêu gọi bạn bè cùng chung tay hỗ trợ đồng bào bị bão Noru tàn phá nhà cửa. 

Mục tiêu đề ra là giúp đỡ được ít nhất 3 xã với khoảng 300 hộ dân. Số tiền mục tiêu huy động là 1.000.000.000 đồng, trong vòng 5 ngày. Tuy nhiên đến nay, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành vượt mức mục tiêu này. Số tiền giờ đã gần 1.3 tỷ đồng". 

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MC Phan Anh chia sẻ về việc số tiền thu được đã vượt mục tiêu đề ra - Ảnh: Internet
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MC Phan Anh xin được phép kết thúc sớm vì sự hỗ trợ không còn quá cấp thiết, người dân cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương lẫn quân đội, dân quân,... - Ảnh: Internet

Tuy nhiên sau quá trình xem xét, MC Phan Anh xin được phép kết thúc sớm vì sự hỗ trợ không còn quá cấp thiết, người dân cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương lẫn quân đội, dân quân,...

"Hồi chiều, Phan Anh đã có mặt ở Huế, và xét thấy tình hình thực tế, chính quyền, đoàn thể địa phương, đặc biệt là quân đội, dân quân, cùng với tấm lòng thơm thảo đùm bọc của bà con, của các mạnh thường quân, nhiều nơi nhà cửa đã được lợp lại mái, sửa sang, dọn dẹp sạch sẽ. Sự hỗ trợ không còn quá cấp thiết, vì vậy, Phan Anh xin phép được kết thúc sớm thời gian huy động vào 22h59 ngày 2/10/2022.

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Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm và tin tưởng của tất cả! Xin mọi người dừng ủng hộ vào tài khoản của Phan Anh, mà hãy cùng hướng về Nghệ An - Hà Tĩnh nơi đang chịu thiệt hại nặng nề của lũ lụt để động viên, chung sức giúp bà con vượt qua mất mát", MC Phan Anh chia sẻ thêm.

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