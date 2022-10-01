Nghệ sĩ Việt hô tên như các thí sinh tại MGVN 2022: Không ngại 'ố dề', cạnh tranh với Thuỳ Tiên

Hậu trường 01/10/2022 20:52

Sự hài hước, duyên dáng của dàn sao việt khi hóa thân thành thí sinh tại MGVN 2022 đã khiến dân tình được một phen cười 'ngả nghiêng'.

Phần hô tên của các thí sinh Miss Grand Vietnam gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét họ có cảm giác như bị hét vào tai khi nghe một số thí sinh giới thiệu bản thân. Họ cho rằng phần thể hiện này làm mất đi sự thanh lịch, nền nã cần có ở một cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, cộng đồng fan sắc đẹp bênh vực các thí sinh cũng như cuộc thi. Theo họ, Miss Grand là cuộc thi mang tính giải trí, tôn vinh các cô gái năng động, phá cách và ban tổ chức chỉ bám sát format quốc tế.

Đứng trước màn hô tên quá đỗi ấn tượng, một số sao Việt đã không ngần ngại "thử sức" và đem lại một tràng cười "ngả nghiêng" đến khán giả. Sao Việt đầu tiên hóa thân thành thí sinh Miss Grand chính là ca sĩ Pha Lê. Cô không ngần ngại diện một chiếc váy đen bó sát đầy quyến rũ và tự ti hô: "Nguyễn Thị Pha Lê, Miss Grand Hải Phòng". Sau đó người đẹp nói thêm: "Xin cảm ơn các bạn đã bình chọn cho mình". Nữ ca sĩ đã chuẩn bị sẵn một vương miện và hô to khẩu hiệu: "Hải Phòng là không lòng vòng".

Nghệ sĩ Việt hô tên như các thí sinh tại MGVN 2022: Không ngại 'ố dề', cạnh tranh với Thuỳ Tiên - Ảnh 1
Pha Lê đã hô tên đầy hài hước như một số thí sinh tại MGVN 2022 Ảnh: Internet

 

Tiếp đến là nữ diễn viên Hồ Bích Trâm, dù không đầu tư trang phục chỉn chu như đàn chị nhưng cô đã gây cười với khán giả từ những giây đầu tiên. Sau khi thể hiện màn catwalk độc đáo, người đẹp đã sử dụng cây lau nhà thay mic và tự tin hô to: "Hồ Bích Trâm, Miss Grand Quảng Ngãi". Ngoài ra, Hồ Bích Trâm vẫn không quên nhấn mạnh thêm một vài câu nói hài hước nhằm tạo tiếng cười cho người hâm mộ.

 

Nghệ sĩ Việt hô tên như các thí sinh tại MGVN 2022: Không ngại 'ố dề', cạnh tranh với Thuỳ Tiên - Ảnh 2
Hồ Bích Trâm cố tình đem lại một hình ảnh "ố dề" tới đông đảo khán giả - Ảnh: Internet

Ngoài một số sao nữ hưởng ứng theo màn hô tên độc đáo, mới đây MC Long Vũ đã hóa thân thành một thí sinh có phong cách hô tên như tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 Phong thái hài hước trên sân khấu cùng màn cố tình đọc lái của nam MC khiến hoa hậu Thùy Tiên "dè chừng". Đặc biệt từ "Láng Hạ" được anh nhấn mạnh và ngân kéo dài gần một phút giống như nàng hậu làm cho người đẹp không khỏi bối rối.

Nghệ sĩ Việt hô tên như các thí sinh tại MGVN 2022: Không ngại 'ố dề', cạnh tranh với Thuỳ Tiên - Ảnh 3
Màn thể hiện của MC Long Vũ đã làm cho cư dân mạng vô cùng thích thú - Ảnh: Internet

Hiện tại ở một số diễn đàn, dân tình vẫn không ngừng bàn tán xôn xao về những màn hô tên của các sao Việt.

- Phải la to hơn tí nữa Pha Lê ơi

- Chết cười. Đúng chất Hải Phòng nhà mình đây

- Cười té xỉu Trâm ơi, nhiều trò kinh

- Haha cười xỉu cho chị bầu Mít ren Quảng Ngãi mãi đỉnh

- Bác Long Vũ đa năng quá. Vai nào cũng hoàn thành được

- Láng Hạ lẽ phải hạ vào lòng đất chứ sao bay ra vũ trụ

-....

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Từ khóa:   MGVN2022 Miss Grand Vietnam 2022 Đêm chung kết Miss Grand VietNam 2022 Pha Lê Hồ Bích Trâm MC Long Vũ

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