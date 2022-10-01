Nghệ sĩ Việt hô tên như các thí sinh tại MGVN 2022: Không ngại 'ố dề', cạnh tranh với Thuỳ Tiên

Phần hô tên của các thí sinh Miss Grand Vietnam gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả nhận xét họ có cảm giác như bị hét vào tai khi nghe một số thí sinh giới thiệu bản thân. Họ cho rằng phần thể hiện này làm mất đi sự thanh lịch, nền nã cần có ở một cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, cộng đồng fan sắc đẹp bênh vực các thí sinh cũng như cuộc thi. Theo họ, Miss Grand là cuộc thi mang tính giải trí, tôn vinh các cô gái năng động, phá cách và ban tổ chức chỉ bám sát format quốc tế.

Đứng trước màn hô tên quá đỗi ấn tượng, một số sao Việt đã không ngần ngại "thử sức" và đem lại một tràng cười "ngả nghiêng" đến khán giả. Sao Việt đầu tiên hóa thân thành thí sinh Miss Grand chính là ca sĩ Pha Lê. Cô không ngần ngại diện một chiếc váy đen bó sát đầy quyến rũ và tự ti hô: "Nguyễn Thị Pha Lê, Miss Grand Hải Phòng". Sau đó người đẹp nói thêm: "Xin cảm ơn các bạn đã bình chọn cho mình". Nữ ca sĩ đã chuẩn bị sẵn một vương miện và hô to khẩu hiệu: "Hải Phòng là không lòng vòng".