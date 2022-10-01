Các mối quan hệ bạn bè khó hiểu nhất trong showbiz Việt, bất ngờ nhất là tình bạn giữa Hà Hồ và Lệ Quyên!

Hậu trường 01/10/2022 20:02

Nhiều đôi bạn thân thiết, thường xuyên xuất hiện chung, nhưng bỗng chốc trở nên xa cách, thậm chí không còn muốn nhắc đến nhau.

Showbiz vốn được biết đến là chốn thị phi và không khoan nhượng, đặc biệt, tình bạn trong showbiz Việt luôn là đề tài muôn thuở, thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Tuy nhiên mối quan hệ nào cũng có những thời điểm ồn ào, rạn nứt, và trong làng giải trí cũng như vậy.

Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên

Những ngày gần đây, mạng xã hội "dậy sóng" trước các bức ảnh Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên dù ngôi chung mâm tại một sự kiện nhưng lại không giao tiếp hay có hành động thân mật với nhau. Trước đó cả hai từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới khi vướng tin đồn nghỉ chơi.

Các mối quan hệ bạn bè khó hiểu nhất trong showbiz Việt, bất ngờ nhất là tình bạn giữa Hà Hồ và Lệ Quyên! - Ảnh 1
Hiện mối quan hệ của hai nữ ca sĩ vẫn thường xuyên được mang ra bàn tán - Ảnh: Internet

Theo một số tin đồn trên mạng xã hội, Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên được cho là nghỉ chơi với nhau vì bất đồng quan điểm trong chuyện tình yêu cá nhân. Hiện mối quan hệ của hai nữ ca sĩ vẫn thường xuyên được mang ra bàn tán.

Duy Mạnh - Tuấn Hưng

Cách đây chưa lâu, mối quan hệ giữa Tuấn Hưng và Duy Mạnh đang trở nên căng thẳng, đặc biệt là sau bài đăng ẩn ý chuyện "báo công an" của Duy Mạnh trước đêm nhạc Góc Ban Công của ca sĩ Tuấn Hưng. 

Các mối quan hệ bạn bè khó hiểu nhất trong showbiz Việt, bất ngờ nhất là tình bạn giữa Hà Hồ và Lệ Quyên! - Ảnh 2
 Tuấn Hưng có mối quan hệ thân thiết chứ không phải ghét nhau như lời đồn - Ảnh: Internet

Giữa lùm xùm khắp "cõi mạng", Duy Mạnh đã có những đính chính. Cụ thể nam ca sĩ cho biết giữa anh và Tuấn Hưng có mối quan hệ thân thiết chứ không phải ghét nhau như lời đồn. Thậm chí Tuấn Hưng còn mời giọng ca Kiếp Đỏ Đen làm khách mời trong đêm nhạc của mình để chứng minh rằng cả hai đã "xóa tan hiềm khích".

Đại Nghĩa - Võ Tấn Phát

MC Đại Nghĩa và diễn viên Võ Tấn Phát từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau. Cả hai thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện, chuyến đi thiện nguyện,... Song vẫn từ chối chia sẻ về mối quan hệ này.

Các mối quan hệ bạn bè khó hiểu nhất trong showbiz Việt, bất ngờ nhất là tình bạn giữa Hà Hồ và Lệ Quyên! - Ảnh 3
MC Đại Nghĩa và diễn viên Võ Tấn Phát từng có mối quan hệ vô cùng thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Cách đây chưa lâu, cặp đôi từng vướng tin đồn "rạn nứt tình cảm". Thậm chí khi đụng mặt nhau tại đám cưới của diễn viên Anh Tú mới đây, cặp đôi vẫn có hành động "ngó lơ" nhau, không trò chuyện hay cười đùa cùng nhau như trước.

BTV, MC nghẹn ngào lời chia tay với VTV6 sau 15 năm gắn bó

BTV, MC nghẹn ngào lời chia tay với VTV6 sau 15 năm gắn bó

Hàng loạt biên tập viên kỳ cựu của VTV từng làm việc tại VTV6 đã chia sẻ tình cảm luyến tiếc trước việc kênh truyền hình dành cho giới trẻ VTV6 sẽ chính thức đóng kênh, dừng phát sóng từ 0h ngày 15-10, sau 15 năm hoạt động.

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Từ khóa:   tình bạn showbiz Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên Tuấn Hưng và Duy Mạnh

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