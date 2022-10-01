Miu Lê ứng xử 'cực gắt' khi bị netizen chê 'mập và lé', khiến ai cũng nể phục

Miu Lê đã có màn ứng xử tinh tế trước lời chê bai, body shaming từ netizen.
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Dù nhắn tin từ ngày này qua tháng nọ nhưng Miu Lê vẫn không trả lời vì độ “tàn nhẫn” của fan thế này đây. Theo đó vào tối ngày 29/9, nửa đêm nửa hôm, Miu Lê đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một bạn không rõ là fan hay anti-fan mà khiến cô nàng "không hề quạu" chút nào. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “Cứ vậy rồi hỏi sao tui không reply… Mười điểm”.
Đúng là “buồn của Miu Lê” vì đây không phải lần đầu cô nàng bị body-shaming như vậy. Trước đây, Miu Lê cũng từng có khoảng thời gian bị cộng đồng mạng công kích và chê bai ngoại hình vì cân nặng và cách ăn mặc thiếu tinh tế.
Tuy nhiên, vượt qua những áp lực và để “đáp trả” dư luận, giọng ca Vì mẹ anh bắt chia tay đã rất chăm chỉ tập luyện và có những tấm ảnh phòng gym với body săn chắc cùng vòng eo đáng mơ ước. Màn "lột xác" đầy ấn tượng của nữ ca sĩ "Giá như cô ấy chưa xuất hiện" nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Không chỉ gây bất ngờ vì body săn chắc, khoẻ khoắn sau hơn 1 năm kiên trì đến phòng tập, Miu Lê còn thẳng thắn chỉ ra điểm sai mà nhiều người mắc phải trong quá trình giảm cân.
Đây chính là thành quả nỗ lực không ngừng của Miu Lê. Dù là nạn nhân của body-shaming nhưng cô ca sĩ cá tính của Vbiz vẫn luôn có thái độ tích cực, luôn ghi nhận những góp ý để hoàn thiện bản thân. Bởi thế mới nói, Miu Lê không “quạu” miếng nào vì những lời trêu ghẹo của fan mà còn xem đó là những tin nhắn rất dễ thương và hoan hỉ đón nhận.