Miu Lê ứng xử 'cực gắt' khi bị netizen chê 'mập và lé', khiến ai cũng nể phục

Dù nhắn tin từ ngày này qua tháng nọ nhưng Miu Lê vẫn không trả lời vì độ “tàn nhẫn” của fan thế này đây. Theo đó vào tối ngày 29/9, nửa đêm nửa hôm, Miu Lê đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một bạn không rõ là fan hay anti-fan mà khiến cô nàng "không hề quạu" chút nào. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: “Cứ vậy rồi hỏi sao tui không reply… Mười điểm”.

Miu Lê cũng từng có khoảng thời gian bị cộng đồng mạng công kích và chê bai ngoại hình - Ảnh: Internet

Miu Lê đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một bạn không rõ là fan hay anti-fan mà khiến cô nàng "không hề quạu" chút nào - Ảnh: Chụp màn hình

Đúng là “buồn của Miu Lê” vì đây không phải lần đầu cô nàng bị body-shaming như vậy. Trước đây, Miu Lê cũng từng có khoảng thời gian bị cộng đồng mạng công kích và chê bai ngoại hình vì cân nặng và cách ăn mặc thiếu tinh tế.