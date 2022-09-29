Hari Won 'tình tứ' bên trai lạ, netizen liên tục réo tên Trấn Thành: 'Chia tay A Xìn rồi'?

Không phải Trấn Thành, Hari Won được cho rằng đang vi vu với 'trai lạ' tại quê nhà. Điều này đã làm cho một bộ phận khán giả suy đoán cặp đôi đình đám đang gặp trục trặc về chuyện tình cảm.

Thời gian qua, mạng xã hội không ngừng râm ran việc Hari Won và Trấn Thành xảy ra trục trặc, thậm chí còn tính chuyện ly hôn. Bằng chứng là cả hai không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, không đăng ảnh chung và cũng như không trò chuyện ngọt ngào trên mạng xã hội như trước kia. Mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm khi Hari Won thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái cô đơn, tủi thân. Và mới đây nhất, nữ ca sĩ đã bất ngờ thông báo đến khán giả việc sức khỏe của mình đang "báo động". Thời gian gần đây Trấn Thành không còn tương tác với bà xã trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Hiện tại Hari Won đang có mặt tại quê nhà để thăm khám sức khỏe và dành thời gian bên gia đình. Mới đây trên trang cá nhân, giọng ca Hương đêm bay xa đã hào hứng khoe ảnh vi vu tại Hàn quốc. Cô nàng còn nói thêm: "Nhiều trò chơi sợ quá không dám chơi, vừa ăn kem vừa ngắm thôi à. Anh có định nắm tay với em đi chơi không?".

Hiện tại Hari Won đang có mặt tại quê nhà để thăm khám sức khỏe và dành thời gian bên gia đình - Ảnh: FBNV Sau khi nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc trên đã thu hút sự chú ý nồng nhiệt từ phía cư dân mạng. Dân tình đều tỏ ra thích thú trước diện mạo đáng yêu của người đẹp. Tuy nhiên rất nhanh ngay sau đó, một số người đã phát hiện ở bên cạnh cô nàng đã xuất hiện một chàng trai trẻ có diện mạo vô cùng điển trai. Một số người đã phát hiện ở bên cạnh cô nàng đã xuất hiện một chàng trai trẻ có diện mạo vô cùng điển trai - Ảnh: FBNV Điều này đã làm cho không ít người thắc mắc về danh tính của người này. Chưa dừng lại ở đó, dân tình còn phát hiện trong thời gian gần đây Trấn Thành không còn tương tác với bà xã trên mạng xã hội. Cộng thêm việc Hari Won đăng ảnh kèm dòng chú thích "thả thính" càng làm cho một bộ phận khán giả suy đoán cặp đôi đình đám đang gặp trục trặc về chuyện tình cảm.

Còn Trấn Thành khá bận rộn với lịch trình công việc dày đặc ở trong nước - Ảnh: FBNV Hiện tại ở dưới phần bình luận, cư dân mạng vẫn đang không ngừng suy đoán và "réo tên" Trấn Thành với mong muốn nam MC sẽ làm rõ mọi nghi vấn rạn nứt với Hari Won. - Ê dạo này bà này ghi dòng chú thích kiểu gì vậy ta - Chia tay Trấn Thành rồi thì phải - Em chỉ để ý thấy anh trai Hàn sau mặt chị thôi à - Bạn đứng kế bên là người yêu Hari hả? - Dễ thương quá dạo này thấy ít tương tác với Xìn -...

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