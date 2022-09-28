Thêm khoảnh khắc shark Bình tình tứ bên Phương Oanh suốt buổi tiệc, giới thiệu bạn gái trong sự hò reo

Shark Bình sát bên không rời, tình tứ bên Phương Oanh trong bữa tiệc hoành tráng, nữ diễn viên cũng thoải mái chào hỏi nhân viên của bạn trai.
- Á hậu Bảo Ngọc thông báo tin vui, hành lý đã về chính chủ: Cảm ơn đối thủ vì đã 'tài trợ' quần áo
- Lí do gì khiến Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên 'cạch mặt', cắt đứt tình bạn sâu đậm suốt nhiều năm?
Thời gian qua, mối quan hệ giữa doanh nhân Đào Lan Hương - đại gia Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - diễn viên Phương Oanh vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Giữa lúc doanh nhân Đào Lan Hương làm việc với luật sư để chuẩn bị cho việc ly hôn shark Bình, vị đại gia vẫn thoải mái đi du lịch và tham gia sự kiện cùng bạn gái.
Mới đây, anh thậm chí dẫn Phương Oanh đến dự bữa tiệc hoành tráng của công ty. Trong một clip được nhân viên của shark Bình chia sẻ trên kênh TikTok, nam doanh nhân ngồi sát bên bạn gái, một tay choàng qua ghế của cô, thể hiện thân mật và quan tâm bạn gái hết mực trong suốt bữa tiệc. Cả hai liên tục nói chuyện, cười đùa thoải mái trước mặt mọi người.
Không những vậy, khi shark Bình đang phát triển trên sân khấu, anh cũng gọi bạn gái đứng lên để giới thiệu cô với mọi người. Phương Oanh lúc này vô cùng tự tin đứng dậy chào hỏi trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người.
Có thể thấy, Phương Oanh và shark Bình vô cùng tự hào về mối quan hệ này, tích cực xuất hiện công khai bên nhau, khác hẳn sự kín đáo, né tránh của nhiều cặp đôi showbiz khác. Dù vậy, hiện tại Phương Oanh đã ẩn hết những hình ảnh chụp cùng shark Bình và lời tố gay gắt vợ anh khi cô thông báo sẽ lập vi bằng các bài đăng của nữ diễn viên trên Facebook.
"Việc Phương Oanh khẳng định ông Bình độc thân khi 2 người đến với nhau là thông tin sai sự thật. Chúng tôi đã lập vi bằng các bài viết nhằm củng cố chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm và đề nghị xử phạt nữ diễn viên này", doanh nhân Đào Lan Hương khẳng định.
Hiện những động thái tiếp theo của những nhân vật trong cuộc vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.